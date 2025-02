SNAI – Notte degli Oscar: Anora favorito per il miglior film Brody miglior attore a 1,45; Demi Moore domina tra le attrici

(Adnkronos) –

Tutto pronto a Los Angeles per la consegna delle statuette: Isabella Rossellini unica italiana in nomination, ma la corsa all’Oscar come miglior attrice non protagonista è in salita (15) Milano, 28 febbraio – È la notte più attesa per tutti gli appassionati di cinema. Tra domenica e lunedì (ora italiana) si assegnano gli Oscar, e sulla lavagna Snai si può puntare su ogni categoria. Emilia Perez, musical di Jacques Audiard sul narcotrafficante che affronta una transizione di genere, può contare su ben 13 nomination; alle sue spalle, con 10, ci sono The Brutalist e Wicked. A guidare il tabellone delle quote per il miglior film c’è però Anora di Sean Baker a 1,50 (con il regista davanti a tutti nella sua categoria a 1,60); segue Conclave di Edward Berger (3,00), terzo The Brutalist di Brady Corbet a 7,00.

Migliori attori protagonisti C’è il premio per il miglior film ma ci sono ovviamente anche gli Oscar individuali. Tra gli uomini domina Adrien Brody (The Brutalist) a 1,45 seguito da Timothee Chalamet (A Complete Unknown) a 2,50. Tra le donne, invece, guida Demi Moore (The Substance) a 1,40, con Mikey Madison (Anora) a 2,75.

Miglior attrici e attori non protagonisti L’unica presenza italiana tra le nomination è quella di Isabella Rossellini come miglior attrice non protagonista: ma la sua corsa è in salita (15), con Zoe Saldana (Emilia Perez) che a 1,03 fa la corsa da sola. Come miglior attore non protagonista, invece, domina Kieran Culkin (A Real Pain) a 1,02.



Altri premi Anora è favorito anche per la miglior sceneggiatura originale (1,40), mentre The Wild Robot a 1,33 è il principale candidato per l’Oscar come miglior film di animazione. The Brutalist guida la lavagna per l’Oscar come miglior fotografia (1,30) e come milgior colonna sonora (1,25), Wicked quella per la miglior scenografia (1,25), Conclave quella per il miglior montaggio (1,65).

