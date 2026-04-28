Supermicro amplia la flessibilità delle Data Center Building Block Solutions® con piattaforme basate su Arm e sistemi OCP per infrastrutture AI di nuova generazione

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SAN JOSE, California, 28 aprile 2026 /PRNewswire/ — Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per AI, Enterprise, Storage e 5G/Edge, ha annunciato oggi l’espansione del proprio portafoglio Data Center Building Block Solutions (DCBBS) con nuove piattaforme server basate su Arm®, alimentate dalla nuova CPU Arm AGI, e nuove offerte di rack conformi a Open Compute Project (OCP) ORv3. Supermicro guida il settore con oltre 20 sistemi OCP Inspired™, che incorporano varie tecnologie e formati OCP per semplificare le implementazioni di data center aperti.

“Supermicro continua a far progredire le proprie DCBBS con un portafoglio ampliato di piattaforme basate su Arm e sistemi OCP per AI e HPC di nuova generazione”, ha dichiarato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. “Con sistemi ad alta densità raffreddati a liquido e architetture Arm ad alta efficienza energetica, rendiamo possibili data center scalabili e flessibili che massimizzano le prestazioni per watt e accelerano l’adozione dell’IA in ambienti cloud ed enterprise”.

DCBBS fornisce un’infrastruttura AI completa e modulare. Realizzato con componenti e sottosistemi convalidati, DCBBS offre flessibilità di implementazione end-to-end: dalle singole GPU e gli switch di rete ai rack completi, infrastrutture in loco, software di gestione e servizi professionali.

“La rapida crescita dell’IA sta ridefinendo i requisiti infrastrutturali dei data center”, ha dichiarato Mohamed Awad, vicepresidente esecutivo dell’unità aziendale Cloud AI di Arm. “Le piattaforme basate su CPU Arm AGI, costruite sulla tecnologia Arm Neoverse, forniscono le basi per questa nuova generazione di calcolo e la nostra collaborazione con Supermicro porta queste capacità sul mercato in sistemi flessibili ad alta densità ottimizzati per ambienti AI e cloud moderni”.

“Integrando piattaforme Arm Neoverse ad alta efficienza energetica nel portafoglio ORv3 di Supermicro, la community OCP sta estendendo la supply chain aperta per l’infrastruttura AI. Questa collaborazione offre i building block modulari con raffreddamento a liquido necessari per scalare data center ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico in tutto l’ecosistema”, ha dichiarato Steve Helvie, Direttore degli ecosistemi emergenti presso la OCP Foundation.

Il portafoglio OCP ORv3 ampliato di Supermicro include nuove configurazioni di rack e server progettati appositamente per un’integrazione senza soluzione di continuità e carichi di lavoro ad alte prestazioni. Un nuovo sistema GPU 2U, compatibile con rack OCP ORv3 da 21 pollici, integra doppi processori Intel® Xeon® serie 6 6700 con P-core, una busbar da 1400A ispirata a OCP con power shelf e supporto DC-SCM. Il sistema integra la piattaforma NVIDIA HGX™ B300 a 8 GPU con NVLink® di quinta generazione, offrendo la densità di calcolo e la larghezza di banda necessarie per implementazioni AI su larga scala. Per ulteriori informazioni, clicca qui.

È inoltre disponibile, anche per ambienti ORv3, il sistema FlexTwin™ di Supermicro, una piattaforma ad alta densità a doppio nodo che integra due server indipendenti in uno chassis 1OU. Progettato per carichi di lavoro HPC ed AI, il sistema supporta i più recenti processori Intel e le future CPU Intel e AMD. Il FlexTwin sfrutta la soluzione di raffreddamento a liquido DLC-2 di Supermicro per CPU, memoria e VRM, rimuovendo fino al 90%* del calore generato dal sistema. Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Inoltre, Supermicro rende disponibili due nuovi sistemi basati su Arm, alimentati dalla CPU Arm AGI recentemente annunciata, nei formati 2U e 5U, offrendo alta densità di core, maggiore capacità di memoria e I/O flessibile per un’infrastruttura AI agentica scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Panoramica dei sistemi:

Supermicro promuove il volontariato del proprio personale presso la Open Compute Project Foundation, dove l’azienda occupa un posto nel consiglio consultivo OCP. Scopri di più su come Supermicro supporta le attività e le iniziative OCP qui.

*Stima di Supermicro

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all’avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete che offre server, intelligenza artificiale, sistemi di archiviazione, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L’esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all’edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l’impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un’ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

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