MATRIX RENEWABLES FINALIZZA UN FINANZIAMENTO NON RECOURSE DA 245 MILIONI DI STERLINE PER IL SUO PROGETTO DI STORAGE A BATTERIE DA 500 MW IN SCOZIA

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

EDIMBURGO, Scozia, 28 aprile 2026 /PRNewswire/ — Matrix Renewables, società leader nel settore delle energie rinnovabili sostenuta dalla piattaforma di impact investing TPG, ha finalizzato un finanziamento non recourse da 245 milioni di sterline per la realizzazione di un sistema di accumulo di energia tramite batterie (BESS) su larga scala, con una capacità di 500MW/1.000MWh. Il progetto, connesso alla rete di trasmissione del Regno Unito, sorgerà a Eccles-Leitholm, Scozia.

Il finanziamento è stato strutturato come un’operazione interamente sottoscritta da CIBC, MUFG Bank, Ltd. e NatWest Markets plc, con NatWestche ricopre anche il ruolo di Facility Agent. L’operazione evidenzia la fiducia delle principali istituzioni finanziarie internazionali nelle capacità operative di Matrix e nel potenziale del mercato britannico dello storage energetico.

Nicolás Navas, CFO di Matrix Renewables, ha dichiarato: “Questo finanziamento riflette la crescente domanda di asset di accumulo energetico di qualità e rafforza la nostra presenza nel Regno Unito”.

Situato lungo uno dei principali corridoi di trasmissione tra Scozia e Inghilterra, l’impianto di Eccles contribuirà a migliorare la stabilità della rete, la sicurezza energetica e l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico del Regno Unito. I lavori di costruzione sono iniziati nel novembre 2025, mentrel’entrata in esercizio è prevista per il terzo trimestre del 2027, in collaborazione con EDF. Il progetto contribuirà alla creazione di occupazione locale e stimolerà l’economia del territorio durante le fasi di costruzione e di esercizio.

Una volta operativo, il sistema consentirà di coprire un fabbisogno energetico equivalente a circa 270.000 abitazioni e di evitare circa 170.000 tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione del Regno Unito.

Matrix ha collaborato con le autorità locali e con gli stakeholder ambientali per garantire il rispetto di elevati standard ambientali, tecnici e sociali. È stato inoltre siglato un accordo con i rappresentanti della comunità locale (Community Council) di Leitholm, Eccles e Birgham per promuovere iniziative a beneficio del territorio.

Questa operazione rappresenta un traguardo rilevante anche per la strategia di espansione di Matrix nel mercato britannico, dove la società continua a sviluppare progetti nel settore dello storage e delle energie rinnovabili.

Matrix è stata assistita da A&O Shearman come consulente legale, mentre le istituzioni finanziarie sono state supportate da Watson Farley & Williams per gli aspetti legali, da Enertis come consulente tecnico e Aurora come consulente di mercato.

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