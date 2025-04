Tineco lancia la nuova serie di lavapavimenti Floor One S9 Artist Series

(Adnkronos) – La nuova arrivata in casa Tineco è sempre più smart, con un tocco di design unico e rinnovato

Milano, 2 aprile 2025 –

Tineco

, azienda leader nell’innovazione per la cura della casa, presenta la nuova serie di lavapavimenti: Tineco FLOOR ONE S9 Artist Series, composta da FLOOR ONE S9 Artist e FLOOR ONE S9 Artist Premium. Entrambi i modelli sono caratterizzati da un design elegante e funzionale, unendo tecnologia avanzata a prestazioni superiori per offrire una pulizia più efficace e senza sforzo. La serie è equipaggiata con la tecnologia iLoop Smart Sensor, che regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base al tipo e alla quantità di sporco rilevato, ottimizzando continuamente le prestazioni, per una pulizia profonda, senza la necessità di regolazioni manuali.

Una serie smart e di design



Tineco FLOOR ONE S9 Artist Series offre una pulizia senza limiti grazie al suo design senza fili, che garantisce totale libertà di movimento e facilita l’uso senza ingombri. Il design ultra sottile, con il serbatoio dell’acqua pulita riposizionato sopra la testa della spazzola, riduce il peso e migliora la manovrabilità. Le ruote intelligenti dispongono della tecnologia SmoothDrive, sono omnidirezionali e offrono un controllo fluido a 360°, garantendo una manovrabilità senza sforzo, anche nelle aree più difficili da raggiungere. Il dinamico display a LED fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della pulizia e sulle prestazioni del dispositivo, permettendo un controllo costante dell’attività.

Sistema innovativo di autopulizia per un dispositivo sempre pronto all’uso

Il sistema di autopulizia FlashDry del Tineco FLOOR ONE S9 Artist Series è una delle sue caratteristiche più innovative, progettato per garantire una manutenzione facile e rapida del dispositivo. Dopo ogni utilizzo, il dispositivo esegue automaticamente un ciclo di pulizia che impiega solo 2 minuti per rimuovere lo sporco accumulato sui rulli e nei tubi interni. Utilizzando acqua fresca riscaldata a 85°C, il sistema scioglie efficacemente i residui di sporco, prevenendo la formazione di batteri e odori. Successivamente, un’asciugatura rapida con aria calda a 85°C rimuove ogni traccia di umidità, lasciando il dispositivo pronto per il prossimo utilizzo. Questo processo non solo facilita la manutenzione, ma contribuisce anche a mantenere Tineco FLOOR ONE S9 Artist Series sempre igienico e pronto all’uso, senza il bisogno di smontare manualmente i componenti.

Potenza e lunga durata della batteria

Con una potenza di aspirazione da 22.000 Pa, la serie affronta facilmente anche le macchie più ostinate, assicurando risultati impeccabili. La batteria di lunga durata, che offre fino a 50 minuti di autonomia, permette sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni, mentre i serbatoi capienti da 1 litri per l’acqua pulita e 0,75 litri per l’acqua sporca riducono la necessità di frequenti riempimenti. Inoltre, il movimento automatico all’indietro al momento dello spegnimento garantisce pavimenti asciutti e senza striature, grazie alla funzione Backtrack Water Erasure.

Prezzi e disponibilità

Il Tineco FLOOR ONE S9 Artist è ora disponibile al pubblico con un prezzo consigliato di 899€ a partire del 2 aprile 2025. Può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale Tineco e su Amazon. La versione Premium sarà disponibile sul canale online di Mediaworld e negli store fisici entro la fine del mese di aprile.

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

