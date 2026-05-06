Trent’anni di valori: il Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l’edizione 2026

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

FIRENZE, Italia, 6 maggio 2026 /PRNewswire/ — Trent’anni di storie incredibili, quelle di uomini e donne per cui l’etica sportiva pesa più di qualsiasi medaglia. È questo il traguardo che raggiungerà fra poche settimane il Premio Internazionale Fair Play Menarini.

L’integrità morale accanto al talento agonistico: servono entrambi per entrare nella rosa degli Ambasciatori del Fair Play Menarini, oltre 400 leggende dello sport del calibro di Zico, Tommie Smith, Casey Stoner, Federica Pellegrini, Ian Thorpe, Fabio Cannavaro, Federica Brignone, Marco Belinelli, Luis Figo, solo per citarne alcuni, icone in grado di ispirare le nuove generazioni diffondendo i valori più nobili della competizione.

La stagione del Premio sarà inaugurata a Roma: il 4 giugno il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ospiterà la conferenza stampa di presentazione. In quest’occasione saranno svelati i nomi degli sportivi vincitori del Fair Play Menarini alla presenza di Luciano Buonfiglio, presidente del CONI. Lo stesso giorno verrà consegnato anche il Premio Fair Play Menarini “Giovani” a talenti emergenti che hanno già dimostrato profondo rispetto per l’etica sportiva. Il percorso del Premio punterà poi dritto su Firenze. Il 15 giugno verrà assegnato il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, istituito in collaborazione con il Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza e con il CONI Toscana, a studenti-atleti che eccellono sia sui libri di scuola che nella propria disciplina sportiva.

Si entrerà quindi nel vivo del Premio. Mercoledì 1 luglio, il Piazzale Michelangelo a Firenze accoglierà i premiati per la tradizionale cena di gala, seguita dalla cerimonia di premiazione, in programma per giovedì 2 luglio nel magico scenario del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

“Con l’avvicinarsi della trentesima edizione siamo ancora più motivati a diffondere il messaggio del Premio – dichiarano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Basta scorrere l’Albo d’Oro del Fair Play Menarini per ricordarci, ogni giorno, di quale splendido viaggio siamo parte. Un cammino che racconta e valorizza il volto più autentico dello sport, come scuola di vita e di valori”.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2973832/Fair_Play_Menarini_International_Award_image_1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2973833/Fair_Play_Menarini_International_Award_image_2.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2973834/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/trentanni-di-valori-il-premio-internazionale-fair-play-menarini-annuncia-ledizione-2026-302764140.html



Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

—

immediapress/pr-newswire