UE. Pro Vita Famiglia: Governo respinga terzo sesso neutro sui documenti

(Adnkronos) – 2 aprile 2025. L’approvazione da parte del Parlamento Europeo della Raccomandazione sul “Rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità”, che invita gli Stati a prevedere con una “X” l’indicazione di un fantomatico terzo sesso neutro sui documenti di riconoscimento, oltre a negare la realtà biologica per cui esistono solo i due sessi maschile e femminile, attenta alla sovranità dei Paesi Membri con un’indebita e vergognosa ingerenza ideologica.

Confidiamo che il Governo italiano respingerà con fermezza questa Raccomandazione, di per sé priva di valore giuridico vincolante. L'Italia deve schierarsi con quei Paesi, come gli Stati Uniti d'America, che stanno cercando di smantellare anni di propaganda Woke e Gender di cui queste iniziative sono espressione. Nonostante l'esito negativo della votazione, esprimiamo gratitudine agli Eurodeputati italiani di Fratelli d'Italia e Lega che in campagna elettorale avevano sottoscritto il Manifesto valoriale di Pro Vita & Famiglia onlus e che hanno coerentemente votato contro questo testo ideologico. Ci rammarica, invece, il voto favorevole di Massimiliano Salini, di Forza Italia (PPE), anch'egli firmatario del nostro Manifesto, che ha invece votato favorevolmente contravvenendo alle sue promesse elettorali. Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, sul voto del Parlamento Europeo, riunito oggi in seduta plenaria a Strasburgo, sulla Raccomandazione della Commissione Libe sul "Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione"