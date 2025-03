Una voce di pace nella Techno, Doumu rivoluziona il genere musicale

(Adnkronos) – Pier Rimoldi in arte DOUMU porta un messaggio di pace nella musica Techno, sfidando le convenzioni. Roma, 4 marzo 2025.Nel mondo della musica Techno, spesso associato a ritmi incessanti e atmosfere oscure, emerge una voce che cerca di portare un messaggio di pace e riflessione. Doumu, sta cercando di sovvertire le regole del genere introducendo elementi vocali e messaggi di pace nelle sue tracce. “La musica techno non ospita grandi testi, ma io ho voluto inserire spizzichi di messaggi”, afferma l’artista, che ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’80 e ha recentemente ripreso a produrre musica dopo un lungo periodo nel settore della comunicazione. Doumu ha lanciato una serie di eventi chiamati ‘K-World, che si svolgono in diverse città italiane e promuovono un ambiente inclusivo e privo di etichette politiche o sessuali. “È una festa inclusiva, dove tutti sono liberi di essere se stessi”, spiega. La sua ultima produzione, una traccia intitolata “Necessary”, utilizza un ambiente musicale di guerra per sottolineare l’importanza della pace con un vocale. “Se vuoi il futuro, la pace è necessaria”, è il messaggio chiaro e diretto che Doumu vuole trasmettere. “Sarebbe auspicabile che altri DJ sensibili all’argomento mostrassero interesse a questa presa di posizione, ad esempio Sama Abdulhadi, che è già schierata in tal senso.” è il desiderio di impegno dell’artista.. L’approccio di Doumu non è solo innovativo, ma anche coraggioso, considerando che la Techno è spesso vista come un genere privo di contenuti vocali significativi. “Portare un messaggio positivo nel cuore del problema è come entrare nell’inferno con un messaggio di pace”, dice Doumu, sottolineando la sua intenzione di sfidare le convenzioni e portare un cambiamento positivo, sensibilizzano il pubblico a schierarsi contro ogni guerra. Le prospettive future per questo approccio sono promettenti, con la possibilità di attrarre un pubblico più ampio e diversificato. Inoltre, l’integrazione di messaggi significativi nella musica potrebbe aprire nuove opportunità lavorative nel settore musicale, sia per artisti che per organizzatori di eventi. “Chi fa musica e arte dovrebbe prendere delle posizioni”, conclude Doumu, ribadendo l’importanza di utilizzare la propria piattaforma per promuovere la pace e la comprensione. Per informazioni:

