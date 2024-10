Vito Longobardi, Intelligenza Fiscale: il Bestseller su come pianificare e ridurre il carico fiscale dell’azienda

(Adnkronos) – Milano,01.10.2024 –Gestire un’azienda anche dal punto di vista fiscale non è affatto semplice e la complessità delle norme rende il tutto più difficile. La buona notizia è che ridurre il carico delle tasse è possibile grazie alla pianificazione fiscale. Per tutti coloro che vogliono migliorare la propria vita imprenditoriale e professionale, esce oggi il libro di Vito Longobardi “INTELLIGENZA FISCALE. Guida Pratica e Strategie Per Ottimizzare, Pianificare E Ridurre Il Carico Fiscale Dell’Azienda” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ottenere successo nel risparmio di imposta, superando le sfide e raggiungendo i traguardi prefissati. “Il mio libro esplora le strategie e le tecniche fondamentali per ottenere successo nel risparmio di imposta” afferma Vito Longobardi, autore del libro. “Attraverso un mix di teoria e casi pratici, guida il lettore passo dopo passo verso la realizzazione dei propri obiettivi, fornendo le indicazioni e una mappa dettagliata per superare le sfide e raggiungere i traguardi prefissati.” Secondo l’autore, definire obiettivi chiari e misurabili, creare un piano d’azione suddiviso in passi gestibili e monitorare regolarmente i progressi è l’approccio che permette di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e mantenere sempre il focus sui risultati desiderati, aumentando le probabilità di successo. Motivo per il quale nel libro,Vito Longobardi,sottolinea l’importanza della pianificazione dettagliata e dell’analisi costante. “L’autore crede fermamente nella potenza della condivisione delle conoscenze e delle esperienze accumulate nel corso degli anni nel suo settore”incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di Longobardi è informare gli imprenditori, offrendo loro strumenti concreti per migliorare la propria vita imprenditoriale e professionale”. “Ho scelto Giacomo Bruno per la sua consolidata esperienza nel settore dell’editoria e per la sua capacità di promuovere efficacemente i suoi autori”conclude Longobardi. “La professionalità e l’approccio personalizzato alla pubblicazione del team Bruno Editore mi hanno convinto che fossero il partner ideale per portare il mio libro al pubblico.” Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/4djadRq



Vito Longobardi nasce l’8 febbraio 1986 a Castellammare di Stabia, figlio d’arte, si diploma nel 2005 e si laurea in Economia e Commercio nel 2008. Nel 2010 ottiene l’abilitazione alla professione di Consulente Fiscale e del Lavoro presso l’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Con una solida esperienza in tassazione nazionale, è un esperto consulente fiscale e del lavoro, specializzato nell’ottimizzazione del risparmio fiscale aziendale. Vito non si limita a essere un semplice contabile. È un vero e proprio consulente di fiducia, capace di comprendere le esigenze dei suoi clienti e di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di business. Appassionato di nuoto e pianoforte, Vito è anche un trader professionista. Oltre alla sua attività di consulenza, ricopre il ruolo di coach di tassazione da trading per ABTG Spa, dove condivide la sua vasta conoscenza e competenza nel settore. La sua dedizione e le sue abilità multifunzionali lo rendono un professionista versatile e ricercato. Sito web: https://www.longobardistudio.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)