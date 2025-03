WMF 2025: Big Tech, Premi Nobel e Change Maker tra i primi speaker globali dell’Innovazione a Bologna

(Adnkronos) – WMF – We Make Future annuncia oggi i primi speaker della sua prossima edizione in programma dal 4 al 6 giugno a BolognaFiere. Tra i primi annunciati, degli oltre 1.000 speaker che calcheranno i palchi della fiera internazionale sull’innovazione: AI, Tech & Digital, anche Luc Julia (co-creatore di Siri), Federico Faggin, Alicia Hanf (LG NOVA) e Tejas Chopra (Netflix), insieme a rappresentanti di big tech come Google, Microsoft, Lenovo e IBM e realtà come Netflix ed ESA – Agenzia Spaziale Europea. L’evento ospiterà anche figure istituzionali e giornalisti di spicco come Enrico Mentana, Carlo Lucarelli e Corrado Formigli, oltre a personalità della cultura contemporanea, tra cui il Premio Nobel per la Pace Riccardo Valentini. I temi chiave abbracceranno intelligenza artificiale, cambiamento climatico, ricerca scientifica, salute, lotta alla mafia e open innovation, fino alla cultura pop e digitale con content creators ed esperti da vari ambiti. Con un format che combina oltre 100 eventi di formazione, business, show e intrattenimento, il WMF, ideato e organizzato da Search On Media Group, si conferma la piattaforma di riferimento per connettere cittadini, aziende, startup e istituzioni dal mondo intero per costruire il futuro. Il WMF – We Make Future si conferma il punto di riferimento globale per l’innovazione con l’annuncio oggi di

più di 160 speaker

, piccola anteprima degli oltre 1.000 speaker attesi, veri e propri change marker, che dal 4 al 6 giugno si riuniranno a BolognaFiere per la 13^ edizione della Fiera Internazionale sull’Innovazione: AI, Tech e Digital, ideata e organizzata da Search On Media Group. Dopo l’edizione 2024, che ha registrato oltre 70.000 presenze di pubblico da 90 Paesi, più di 700 espositori e oltre 1.000 speaker italiani e internazionali, anche quest’anno il WMF riunisce una rosa di ospiti d’eccezione, con le menti e le realtà più brillanti dell’innovazione internazionale nei settori, tra gli altri, digital tech, intelligenza artificiale open innovation e social innovation, provenienti da USA, Qatar, Cina, Germania, Regno Unito, Olanda, Vietnam e diversi altri paesi. Tra i

primi speaker annunciati

, spiccano Luc Julia, Co-Creator Siri, CSO Groupe Renault, Federico Faggin, inventore del microprocessore 4004, Alicia HanfHead of Institutional Ecosystem Partnerships LG NOVA, LG Electronics, Tejas Chopra, Senior Engineer presso Netflix, Giorgio Metta, Direttore Scientifico di IIT, Nestor Maslej, Research Manager at Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), Andreas Horn,Head of AIOps di IBM, Scott Yusuke Sugino – President & CEO di Yamaha Music Innovations eLuigi Traldi – Head of Southern Europe Klarna. Al loro fianco, rappresentanti di grandi aziende e big tech come Google, Microsoft, Lenovo, Netflix, Mastercard e IBM. Tra il Mainstage e gli stage formativi, questi change maker condivideranno visioni future, competenze avanzate e prospettive di sviluppo globale, offrendo insight su strumenti, trend di mercato e tecnologie emergenti, confermando il ruolo della manifestazione come piattaforma globale per progettare il futuro attraverso la lente dell’innovazione. “Il WMF è molto più di una fiera: è un acceleratore di innovazione a livello globale” dichiara Cosmano Lombardo, Founder & CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF. “Qui, aziende, startup, esperti, ricercatori e professionisti si incontrano per tracciare nuove rotte verso un futuro più sostenibile e inclusivo. La nostra missione è offrire una piattaforma a coloro che stanno ridefinendo il concetto stesso di innovazione, in tutti i settori. Se è vero che l’Intelligenza Artificiale avrà un ruolo di primo piano, e che l’Europa ha l’opportunità di affermarsi in questo ambito, il WMF è il luogo dove esplorare l’intero spettro dell’innovazione, dalle tecnologie emergenti ai nuovi modelli di business, dalle sfide sociali alle opportunità ambientali. Al WMF 2025, vogliamo mostrare come l’innovazione possa essere la forza trainante di un progresso che mette al centro le persone e il pianeta. Ogni speaker, ogni progetto, ogni idea presentata contribuirà a costruire un futuro in cui la tecnologia è al servizio della società, un futuro in cui l’innovazione è sinonimo di benessere per tutti.” Accanto ai protagonisti del settore tecnologico e dell’imprenditoria, il WMF 2025 ospiterà anche rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, che contribuiranno con approfondimenti sui temi fondamentali per lo sviluppo dell’innovazione. Già annunciata la presenza di figure di rilievo delle istituzioni pubbliche, come Michiel Scheffer, Board President European Innovation Council,Luigi Di Maio, EU Special Representative for the Gulf Region, il S. EM. Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente CEI, insieme a esponenti del mondo accademico, tra cui Francesco Ubertini, Presidente di Cineca,Nestor MaslejResearch Manager at Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) e Nino Cartabellotta, Presidente di Gimbe. Prosegue anche per questa edizione la consolidata collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, rappresentato dall’autorevole figura di Guido Scorza, per un aggiornamento sullo stato dell’arte della regolamentazione in tema di intelligenza artificiale e un’occasione di dibattito istituzionale in materia di privacy e innovazione tecnologica. Il WMF 2025 annuncia inoltre i primi stakeholder internazionali nel campo del Venture Capital e dell’Open Innovation. Questi primi nomi, tra cui SoftBank, sono solo un’anticipazione di un parterre di investitori che, complessivamente, rappresenteranno un valore di portafoglio totale di 1.300 miliardi di dollari, con partecipazioni in operazioni per 60,7 miliardi e asset in gestione (AUM) per 214 miliardi. Al WMF parteciperanno oltre 300 VC, che hanno gestito un totale di 13.630 round di finanziamento. Esperti di open innovation, come Pavel Lisev,Executive Director of Fund of the Funds Bulgaria, Valentina Primo Founder & CEO of Startups Without Borders e Federico Menna, CEO di EIT Digital si confronteranno sui modelli di business innovativi che abilitando la trasformazione digitale affrontano le sfide globali. Analizzeranno casi di successo, tesi di investimento e strategie per costruire ecosistemi aperti che stimolino la creatività, l’imprenditorialità e la crescita sostenibile in un mondo sempre più interconnesso Resterà un pilastro della manifestazione anche il tema della lotta alla mafia, da sempre centrale per il WMF, con il ritorno del Procuratore Nicola Gratteri, da anni in prima linea nella lotta alle attività mafiose e la partecipazione di Luciano Baglioni, ispettore di polizia coinvolto nel caso della Uno Bianca. Ampio spazio sarà dedicato anche al mondo dell’informazione e del giornalismo nell’era dell’intelligenza artificiale e del digitale, con le autorevoli voci di Enrico Mentana, Carlo Lucarelli, Corrado Formigli e il Vice Direttore dell’Huffington Post Alessandro De Angelis. Accanto a questi nomi, il WMF 2025 darà spazio anche a content creator e personalità influenti della cultura pop e digital, capaci di intercettare e raccontare i cambiamenti della società contemporanea, come Fabio Celenza, Slim Dogs, Fjona Cakalli, Tasnim Ali, Vera Gheno, Cathy La Torre e la chef e imprenditrice Isabella Potì. Solo una piccola anteprima di quelli che saranno gli speaker del WMF 2025, che oltre al Mainstage presenzieranno all’interno dei palchi degli eventi verticali come AI Global Summit, World Startup Fest e Open Innovation & VCs Fest, Creator Fest, GovTech Summit, Koders Fest e tanti altri: un parterre di speaker di prestigio e provenienti da tutto il mondo, che testimonia la centralità del WMF come motore di innovazione collaborativa.

Il ticket per partecipare al WMF è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione ed è in offerta a 99€+iva solo fino al 20/03. Per acquistare →

https://www.wemakefuture.it/ticket/



Link Utili WMF –

We Make Future

I primi speaker del WMF Ticket WMF 2025



WMF – Fiera Internazionale sull’Innovazione: AI, Tech e Digital

Il 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Per informazioni e materiale

Ufficio Stampa WMF: press@wemakefuture.it / Tel: 051 0951294 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)