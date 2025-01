Ecco la ‘top 10’ delle professioni in crescita in Italia nel 2025 (secondo LinkedIn)

(Adnkronos) – Ogni anno, LinkedIn offre a lavoratrici e lavoratori l’opportunità di ampliare le proprie skill rendendo disponibili corsi di formazione gratuiti e aiuta chi è alla ricerca di un nuovo lavoro a orientarsi tra le diverse opportunità anche grazie alla lista dei ‘Lavori in crescita’, ossia le professioni che hanno visto un incremento maggiore negli ultimi 3 anni, pubblicata da LinkedIn Notizie. Ma quali sono in Italia i lavori inseriti nella top 10? Ecco la lista completa. 1.Consulente di viaggio (può essere indicato anche come travel consultant o agente di viaggio); 2.Ingegnere dell’intelligenza artificiale (può essere indicato anche come artificial intelligence engineer o machine learning engineer); 3.Hr administrator (può essere indicato anche come hr admin); 4.Addetto prenotazioni (può essere indicato anche come reservation agent); 5.Liquidatore sinistri (può essere indicato anche come claims specialist); 6.Cyber security engineer (può essere indicato anche come ingegnere della cybersicurezza); 7.Event specialist (Può essere indicato anche come event coordinator); 8.Responsabile acquisti (può essere indicato anche come procurement buyer o procurement specialist); 9.Technical sales specialist; 10.Specialista marketing e comunicazione (può essere indicato anche come marketing and communication specialist). —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)