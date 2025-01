Ia: De Felice: “La tecnologia a misura d’uomo è una grande chance per il sistema Italia”

(Adnkronos) – “Intelligenza artificiale, robotica avanzata, e Internet delle cose sono alcune delle tecnologie emergenti che stanno cambiando, ma soprattutto modificheranno nei prossimi anni, assetti organizzativi, processi, prodotti, obiettivi delle imprese di ogni settore”. Lo dichiara all’Adnkronos/Labitalia Fabio De Felice, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro ‘Digital effects, strategies and industry 5.0’, volume edito dalla casa editrice internazionale Crc press, realizzato con Antonella Petrillo. Nel volume De Felice analizza le nuove sfide con un approccio pragmatico legato alla visione da docente universitario e al contempo di imprenditore di De Felice, docente presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, docente alla Luiss business school di Roma e fondatore e presidente e di Protom. “L’evoluzione di Industria 5.0 – spiega De Felice – può permettere all’Italia di recuperare il suo gap tecnologico nei confronti di tanti altri Paesi industrializzati, proprio grazie all’umanizzazione del rapporto cooperativo uomo-macchina. Il passepartout per un grande rilancio delle imprese italiane, per recuperare dalla condizione di arretratezza evidenziata dai bassi indici di digitalizzazione, non è solo tecnologico, ma soprattutto culturale e organizzativo”. “Le tecnologie digitali – spiega Fabio De Felice – possono diventare alleati indispensabili per promuovere uno sviluppo a misura d’uomo. Per affrontare con successo le sfide del futuro è necessario un ripensamento radicale delle competenze, della formazione e delle modalità di collaborazione tra l’uomo e la macchina, mirando a una visione integrata che promuova la cooperazione, l’efficienza e la sostenibilità. L’Italia potrà trasformare così il ritardo iniziale in un vantaggio competitivo, proiettandosi da protagonista nell’economia globale digitalmente avanzata. C’è infatti molto percorso ancora da compiere per ottimizzare l’uso delle tecnologie emergenti a vantaggio della qualità della vita. Il patrimonio identitario e valoriale italiano, fatto di umanesimo e gusto del bello, può accelerare fortemente questo cammino”. Il volume offre un’analisi approfondita e strategica delle nuove tecnologie e del loro impatto nel contesto evolutivo di Industria 5.0. I due autori, esperti in innovazione e management industriale, affrontano i cambiamenti e le nuove opportunità che il settore sta vivendo, focalizzandosi sulle sfide e le opportunità che la digitalizzazione offre alle imprese, in un’ottica sempre più orientata alla cooperazione tra uomo e macchina. Nel contesto di Industria 5.0, il libro guida il lettore attraverso strategie avanzate e strumenti tecnologici che facilitano la sinergia tra operatori umani e macchinari intelligenti, migliorando l’efficienza, la sostenibilità e l’esperienza lavorativa. Attraverso esempi concreti e analisi dettagliate, Digital effects strategies and industry 5.0 esplora come tecnologie digitali emergenti, dalla robotica all’intelligenza artificiale, stiano trasformando il nostro mondo, ottimizzando la produttività, migliorando la sostenibilità e rivoluzionando i modelli di business tradizionali. “L’inarrestabile accelerazione – sottolinea Antonella Petrillo – portata dalle nuove tecnologie, con l’intelligenza artificiale a fare da motore trainante impone alle imprese di abbandonare ogni atteggiamento passivo e diventare protagoniste attive del cambiamento. Solo attraverso un impegno pieno e consapevole in questa rivoluzione tecnologica sarà possibile non solo cogliere i benefici attesi, ma anche incanalare e orientare il potenziale di queste innovazioni verso obiettivi concreti e di alto impatto: affrontare le grandi sfide globali e costruire un futuro più sostenibile e prospero per l’intera umanità. Serve una nuova visione che integri competenze e innovazione. In un contesto in rapida evoluzione, infatti, è fondamentale avere strumenti che ci permettano di collaborare efficacemente con le tecnologie, indirizzandole nel modo migliore per affrontare le sfide del nuovo mondo”. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)