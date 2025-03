Ia, Fitup: l’intelligenza artificiale è il futuro dell’allenamento in palestra

(Adnkronos) – Il futuro dell’allenamento passa per l’Intelligenza Artificiale e in Italia a guidare questa rivoluzione è Fitup: primo network di palestre a introdurre all’interno dei suoi club sparsi lungo lo stivale Technogym checkup. Si tratta di un rivoluzionario sistema di valutazione che combina Intelligenza Artificiale e tecnologie avanzate per analizzare in pochi minuti composizione corporea, forza, equilibrio, mobilità e capacità cognitive. Parola d’ordine, dunque: personalizzazione. Non basta più seguire schemi predefiniti, serve un approccio su misura, basato su dati reali e aggiornati in tempo reale. “Il mondo del fitness – dice all’Adnkronos/Labitalia Davide Diamante, presidente e founder di FitUP – sta attraversando una trasformazione profonda, trainata dall’integrazione sempre più capillare di soluzioni tecnologiche avanzate. A cambiare non sono solo le attrezzature, ma anche e soprattutto l’approccio all’allenamento: si passa da programmi standardizzati a percorsi costruiti su misura, modellati sui dati reali dell’utente. Se fino a qualche anno fa i programmi in palestra seguivano logiche standard, oggi l’attenzione si sposta su percorsi su misura, adattati al profilo fisico e cognitivo di ciascun utente. A guidare questa trasformazione sono sistemi capaci di raccogliere ed esaminare in tempo reale dati biometrici, traducendoli in indicazioni pratiche e scientifiche per ottimizzare l’attività fisica”. “Tra le soluzioni disponibili – spiega – Technogym checkup, che analizza in pochi minuti parametri chiave come composizione corporea, equilibrio, mobilità, forza e perfino funzioni cognitive. Non solo. Il sistema, grazie all’uso combinato di sensori intelligenti e algoritmi predittivi, è anche in grado di confrontare età biologica e anagrafica, restituendo una metrica personalizzabile nel tempo. A puntare con decisione su questa innovazione è Fitup, network di palestre presente su tutto il territorio nazionale con 81 club, in cui il supporto dell’intelligenza artificiale segna il passaggio da un fitness generico a un fitness di tipo scientifico e individuale”. “Questo approccio – sottolinea – risponde a una sempre più crescente consapevolezza: il benessere non può più essere affidato all’improvvisazione o all’intuito. Serve metodo, serve personalizzazione, serve scienza. E il fitness del futuro – che in realtà è già presente – è quello che si costruisce intorno alla persona, valorizzandone unicità, progressi e bisogni. La tecnologia – continua Davide Diamante – ci permette di superare i limiti dell’allenamento tradizionale. Oggi possiamo offrire ai nostri iscritti un’esperienza realmente personalizzata, basata su dati scientifici e sull’evoluzione del loro stato fisico e cognitivo. Fitup, sotto la guida di Diamante, è una storia di crescita continua e risultati sorprendenti. Oggi i club sono ben 81, con uno staff composto da oltre 500 professionisti tra coach, trainer e personale qualificato. I clienti attivi hanno raggiunto quota 120 mila e il fatturato nel 2024 è balzato del 200%. Un’espansione trainata dalla costante innovazione tecnologica e da un servizio di alta qualità, pensato per garantire il benessere totale degli iscritti. Quella di FitUP non è solo una scelta strategica, ma un cambio di paradigma. Con il crescente interesse per la salute e il benessere, l’idea di un allenamento basato su dati precisi e su un approccio scientifico rappresenta una svolta per chi cerca risultati concreti e duraturi. L’Intelligenza Artificiale di Technogym checkup segna l’inizio di una nuova era per il fitness, in cui la tecnologia non è più solo un supporto, ma anche il cuore di un percorso personalizzato verso il benessere. E Fitup è il primo a portarlo in Italia. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)