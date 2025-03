Inps, Deidda: “Diversity manager in nostre sedi per favore inclusione”

(Adnkronos) – “Per quanto attiene al tema delle diversità intese come disabilità noi abbiamo fatto diverse iniziative. Ad esempio abbiamo in tutte le regioni e nei coordinamenti metropolitani il ‘diversity manager’ che deve favorire l’inclusione, essere attenta a potenziali discriminazioni che si possono creare nel nucleo lavorativo e creare un clima di accoglienza per tutte le persone che lavorano nell’Istituto”. Lo ha detto Cristina Deidda, direttore centrale formazione e Accademia Inps, intervenendo al convegno Inps a Roma ‘Diversity, pari opportunità e lavoro: diritti e nuove sfide’. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)