Pari opportunità, Naddeo (Aran): “Monitorare quanto avviene nelle amministrazioni è central”

(Adnkronos) – “Oggi è un’occasione unica per parlare di un’azienda che ha 25mila dipendenti, con una diffusione sul territorio, su un tema attuale come quello della parità di genere. Gestire bene le persone è fondamentale, gestirne le diversità, e lo possiamo fare nei contratti collettivi di lavoro, ma tutto dipende soprattutto dall’attuazione di questi che si fa nelle amministrazioni. Monitorare quello che avviene nelle amministrazioni è fondamentale, ad esempio sull’assegnazione delle posizioni organizzative”. Lo ha detto Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, intervenendo al convegno Inps ‘Diversity, pari opportunità e lavoro: diritti e nuove sfide’. Per Naddeo “la cura delle persone è fondamentale e comportamenti e atteggiamenti nelle amministrazioni sono fondamentali al riguardo”, ha concluso. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)