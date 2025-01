(Adnkronos) –

Un accordo tra l’Italia e Starlink? “Sarebbe grandioso, altri Paesi in Europa chiederanno di averlo”. Elon Musk risponde così in post su X a Matteo Salvini, che ieri aveva definito il fondatore di SpaceX “una figura di spicco nell’innovazione globale” e parlato di un eventuale accordo come di “un’opportunità e non una minaccia”. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)