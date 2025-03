Turismo, Sassonia: l’Italia tra i principali mercati turistici, +15,6% pernottamenti nel 2024

(Adnkronos) – Con 8,1 milioni di arrivi (+2,7% rispetto al 2023) e 19,9 milioni di pernottamenti (+0,6%), i dati del turismo in Sassonia nel 2024 confermano un positivo andamento di crescita costante negli ultimi anni. In questo scenario consolidato, spicca l’aumento del 15,6% dei pernottamenti italiani rispetto all’anno precedente in questa regione della Germania. Un risultato significativo che testimonia il crescente interesse dei viaggiatori italiani per la Sassonia e la sua attrattiva culturale, il patrimonio artistico e gli eventi musicali. Ai viaggiatori italiani piace sempre di più scoprire destinazioni culturali fuori dai principali flussi turistici. Sarà anche per questo che l’Italia nel 2024 si conferma nella Top 10 dei mercati turistici della Sassonia. Molti turisti italiani hanno scelto nel 2024 di esplorare la Sassonia, pernottando nella regione con la più alta concentrazione di beni artistici della Germania. Premiata dai visitatori italiani sicuramente anche per le iniziative artistiche e culturali legate all’anniversario dei 250 anni di Caspar David Friedrich. Il boom dei turisti dall’Italia in Sassonia si attesta con un incremento del 15,6% per un totale di 63.974 pernottamenti (nel 2023 erano circa 55.000), mentre gli arrivi sono stati 28.354 (+13%) per una durata media del soggiorno di 2,3 giorni. Tra gli altri principali driver del turismo italiano in Sassonia nel 2024 spiccano Dresda e Lipsia, le due grandi città simbolo di arte e musica. Grande successo hanno riscosso anche gli Europei di Calcio e gli itinerari culturali fuori dai circuiti turistici più frequentati, ad esempio nelle aree naturali della Svizzera Sassone, della Valle dell’Elba e dei Monti Metalliferi, offrendo un viaggio affascinante tra borghi storici, castelli, beni patrimonio Unesco e paesaggi suggestivi. A questi si aggiungono gli eventi musicali di eco internazionale, da sempre elemento distintivo dell’offerta turistica sassone. La promozione turistica della Sassonia si concentra all’estero anche sui mercati di Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito e a lungo raggio come Cina e Stati Uniti. Complessivamente, nel 2024 si sono registrati 952.140 arrivi e 2.176.619 pernottamenti di turisti stranieri, che rappresentano attualmente l’8% del totale dei pernottamenti (quasi 20 milioni). Ottimi risultati di crescita relativi ai pernottamenti, tra i Paesi nella Top Ten, provengono oltre che dall’Italia, dai Paesi Bassi con un aumento del 16%, da Stati Uniti con +13,4% e da Repubblica Ceca con +12,5. “Gli ospiti stranieri in Sassonia sono la principale spinta verso la crescita dell’industria turistica”, afferma Veronika Hiebl, direttrice della Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (Tmgs). Considerato il leggero calo dei pernottamenti dei turisti tedeschi rispetto all’anno precedente (-0,2%), il contributo dei turisti internazionali è decisivo per consolidare la progressiva crescita registrata negli ultimi anni e riportare il turismo in Sassonia molto vicino ai livelli record del 2019. “Questo dato è anche una chiara conferma della strategia vincente della Tmgs, che continua a promuovere intensamente la regione all’estero”, aggiunge Veronika Hiebl. Nel 2024 la Tmgs ha infatti partecipato ad oltre 60 fiere, presentazioni e workshop in 12 Paesi di Europa, Asia e America, promuovendo la Sassonia tra i tour operator e avviando numerosi contatti tra viaggiatori interessati. A ciò si aggiungono le campagne pubblicitarie nelle metropoli europee, promozioni sui social media, newsletter in lingue straniere e numerose attività stampa. Guardando al 2025, “siamo fiduciosi che l’intera regione beneficerà dell’entusiasmo generato dai grandi eventi in programma”, dichiara Veronika Hiebl. Chemnitz guadagna moltissime posizioni e diventa una delle destinazioni più rilevanti per il turismo, grazie al titolo di Capitale europea della Cultura 2025 e alle numerose iniziative, progetti e mostre di rilevanza internazionale che ospiterà tutto l’anno. Questo evento, insieme a manifestazioni di grande prestigio, come il Bachfest di Lipsia a giugno, contribuirà ad aumentare ulteriormente l’appeal della destinazione turistica Sassonia sia per il pubblico italiano che internazionale. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)