Università, Baglieri (Sda Bocconi): “L’Ia può influenzare tutti i lavori ma non replicare il ‘feeling'”

(Adnkronos) – “Per comprendere l’impatto organizzativo dell’adozione massiccia delle tecnologie dell’Ai è necessario osservare la natura del compito svolto e quanto questo mestiere possa essere operazionalizzato, tradotto in un contenuto che una macchina può apprendere e replicare con sufficiente autonomia. Ad esempio, i movimenti che un barista esegue per preparare un cappuccino possono essere appresi e facilmente replicati da un robot, che può peraltro generare decorazioni con la schiuma in forme infinite. Quindi, in linea teorica, tutti i lavori, sia manuali sia amministrativi, che sono facilmente codificabili, potranno essere influenzati dalle nuove tecnologie. Difficile, almeno allo stato attuale, immaginare invece un impatto significativo su compiti che richiedono una relazione interpersonale ed emozionale distintiva, unica. In breve, l’Ai non è ancora in grado di replicare il feeling tra soggetti, mentre nella meccanica di un processo aziendale e nel supporto alla decisione è già molto avanti”. Ad affermarlo, intervistato da Adnkronos/Labitalia, è Vincenzo Baglieri, Associate Dean dei Programmi Master di Sda Bocconi School of Management e docente di gestione della tecnologia e dell’innovazione. Nella nuova offerta di programmi Mba della Sda Bocconi School of Management, infatti, ci sarà più spazio per l’intelligenza artificiale e la trasformazione digitale. “Nel 2025 il Full-Time Mba – spiega il professore – si arricchisce con una Concentration su Digital Transformation & AI: si tratta di un percorso di approfondimento per creare consapevolezza trasversalmente a tutti i livelli manageriali e settoriali su questi temi. L’offerta Executive Mba di Sda Bocconi si rinnova inoltre con l’edizione ‘Modular’ interamente in inglese e completamente internazionale, con sede a Milano, per intercettare la porzione di domanda di programmi Emba che giunge in Sda Bocconi anche fuori dall’Italia”. “E’ importante sottolineare – rimarca – che i contenuti della gestione della digitalizzazione e della trasformazione organizzativa che ne consegue sono presenti giù da anni nei curriculum dei programmi Mba e Master Specialistici di Sda Bocconi, come del resto il grande tema della sostenibilità e che anche per questa ragioni i nostri programmi orbitano stabilmente, unici in Italia, ai vertici dei ranking internazionali”. “Tuttavia nell’ultimo anno, sia al Full Time Mba sia negli altri due programmi assimilabili, ma destinati a profili più senior, l’Executive Mba e il Global Executive Mba, abbiamo deciso di accorparli in un percorso ancora più dedicato – prosegue – per consentire a quanti nelle classi sentono la debolezza sulla comprensione del tema dell’impatto dell’Ai sia sul fronte tecnico, sia sul fronte più ‘filosofico’, di comprendere e mettere a terra rapidamente l’apprendimento. Di fatto, insegniamo agli studenti che nel futuro del loro ruolo di leader, prima ancora di sapere le risposte, sarà importante saper fare le domande (alle macchine) e prima ancora di avere certezze, sarà importante porsi sempre delle domande. Andiamo avanti con le tecnologie per trasformare i manager in figure aristoteliche”. Ma quali sono i fattori strategici su cui fare leva per ripensare le competenze e investire sul reskilling? “Dobbiamo ripensare alle organizzazioni. Abbiamo nel passato usato le persone come macchine, le abbiamo alienate in compiti privi di riflessione, operativi, demotivanti. Dobbiamo riportare al centro del lavoro dell’uomo la creatività, la qualità delle relazioni, il valore della comunicazione interpersonale”, avverte Baglieri. La formazione manageriale, quindi, in questo contesto, gioca un ruolo cruciale. “La formazione manageriale ha una forte responsabilità. Viviamo in un’epoca di annunci e spettacolarizzazione e i contenuti essenziali dei temi della gestione della relazione interpersonale, del cross cultural management, del team management, dell’accettazione delle diversità, dell’inclusione delle personalità differenti vengono archiviate come soft skills e politicizzate, specie per queste ultime più recenti. Invece, dobbiamo formare manager che prima ancora di comandare sappiano ascoltare e basino il loro modello di leadership sulla qualità del tempo speso con le persone. Il resto lo faranno le macchine e anche saperle usare farà la differenza”, conclude. —lavoro/professionistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)