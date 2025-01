Acer Predator ES Storm: il potente monopattino elettrico

(Adnkronos) –

Acer ha svelato, in occasione del CES 2025 di Las Vegas, il nuovo monopattino elettrico Predator ES Storm.

Progettato senza compromessi, il nuovo Acer Predator ES Storm è pensato per chi cerca prestazioni elevate, combinando un design futuristico con una tecnologia all’avanguardia. Grazie a un potente motore elettrico e a sospensioni ammortizzate, il Predator ES Storm offre performance di primo livello unite a una sicurezza eccezionale. La dotazione tecnica include inoltre un sistema di strumentazione completamente digitale e la connettività tramite l’app eMobility di Acer, per un’esperienza utente completa e moderna. Il monopattino è dotato di un motore elettrico da 500 W, in grado di offrire accelerazioni decise. Il sistema KERS (Kinetic Energy Recovery System) consente di recuperare l’energia dissipata durante frenate e decelerazioni, rendendo il veicolo particolarmente efficiente. La batteria agli ioni di litio da 42V / 16 Ah permette un’autonomia fino a 60 km con una singola ricarica. Tra le caratteristiche tecniche di spicco troviamo: • Freni a disco anteriori e posteriori. • Frecce integrate nel manubrio per una maggiore sicurezza. • Sistema e-ABS al posteriore. • Pneumatici tubeless da 10 pollici per una guida confortevole e stabile. Il peso del Predator ES Storm varia a seconda della versione scelta (ES Serie 5 Select o ES Storm) e si aggira intorno ai 20 kg.

