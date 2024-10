Alfa Romeo al Salone dell’Auto di Parigi 2024

(Adnkronos) –

Alfa Romeo sarà presente al Salone dell’Auto di Parigi 2024.

Nel corso di una delle manifestazioni più importanti dell'automotive, Alfa Romeo presenterà tre grandi anteprime. Nello spettacolare stand, il Marchio del Biscione offrirà ai visitatori, un viaggio immersivo nel cuore del Made in Italy. Riflettori puntati sulla nuova Junior, crossover compatto da segmento B. Un modello dotato di tecnologie avanzate sia in termini di connettività che di piacere di guida. Proposta con alimentazione ibrida ed elettrica, è una vera Alfa al 100%. Al Salone di Parigi debutterà la versione da 136 cavalli della nuova Alfa Romeo Junior. Modello dotato di un doppio terminale di scarico, cerchi in lega leggera da 18 pollici e pack Sport, con sedili Sabelt, rivestimenti in Alcantara e calandra "Legend". Presente allo stand anche la potente versione Junior 280 Veloce, variante completamente elettrica da 280 cavalli. Rappresenta la vera passione ed esclusività del Made in Italy, la 33 Stradale incarna i valori di Sportività, Passione e Artigianalità. Un modello che ha conquistato tantissimi prestigiosi riconoscimenti, dal "Design Concept Award" al recente "Chantilly Arts & Élégance Richard Mille", uno dei più prestigiosi concorsi di eleganza che premiano le vetture eleganti e moderne. Il C-SUV presenterà nuovi interni. Il tunnel centrale è stato ridisegnato, totalmente nuovo è anche il settore rotativo del cambio automatico. Allo stand del Salone di Parigi, sarà esposta anche la versione Veloce in configurazione ibrida con propulsore da 160 cavalli, un quattro cilindri in linea con turbina a geometria variabile e cambio a doppia frizione a sette marce. Altra novità esclusiva presente al Salone dell'Auto di Parigi 2024 è la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport da 520 CV. A renderla ancora più esclusiva, una interpretazione del logo Quadrifoglio che per l'occasione sarà all black.