Arriva Smart no limits

Smart no limits è pensata per soddisfare le esigenze di chi percorre lunghe distanze e desidera massimizzare i risparmi offerti dal powertrain elettrico.

Smart no limits rappresenta un'offerta di noleggio specifica per privati, liberi professionisti e società di persone che soprattutto in questo periodo sono attenti ai costi di mantenimento. La Smart rappresenta una interessante opportunità di movimento grazie alla sua lunga percorrenza di oltre 450 Km e grazie al servizio smart mobilty rent no limits è possibile effettuare ricariche in AC fino a 22 kW / DC fino a 150 kW senza nessuna limitazione di chilometraggio.