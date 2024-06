Avis presenta il kiosk self-service

(Adnkronos) – Si tratta di servizio innovativo che combina sinergicamente tecnologia ed efficienza, consentendo ai clienti di ritirare in modo rapido e sicuro, da un chiosco automatizzato, le chiavi del veicolo assegnato durante la prenotazione.

Avis offre da oggi ai suoi clienti una nuova offerta che è perfettamente integrata e gestita da Avis App, offrendo ai clienti un'esperienza completamente digitalizzata che rende più agevole e veloce la consegna delle chiavi. Dopo aver completato la prenotazione, i clienti dovranno semplicemente verificare la propria identità utilizzando la Avis App; successivamente potranno selezionare l’auto che desiderano guidare tra una lista di modelli disponibili in quel momento. A questo punto la Avis App genererà poi un QR code che, una volta scansionato, permetterà al Kiosk di consegnare le chiavi in 30 secondi. Il servizio è attualmente offerto senza costi aggiuntivi ai membri di Avis Preferred, il programma fedeltà appena aggiornato che offre un livello di servizio premium e numerosi vantaggi e offerte, come il 10% di sconto su tutti i noleggi in Europa e il Priority Service.

