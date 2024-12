Brembo smentisce una fake news che coinvolge la scuderia Ferrari

(Adnkronos) –

Brembo, leader globale nella progettazione e produzione di sistemi e componenti frenanti ad alte prestazioni per i principali produttori di auto smentisce riguardo le voci diffuse oggi, giovedi 12 dicembre, su alcuni organi di informazione online, che affermavano di una possibile rottura della collaborazione con la Scuderia Ferrari.

L'azienda bergamasca è fornitore di tutti i team in Formula 1 e nello specifico con Ferrari fornisce e sarà fornitore di tutti i componenti dell'impianto frenante, inclusi i disci in carbonio, nelle prossime stagioni di Formula 1.