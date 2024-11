(Adnkronos) –

Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI si rivolge a un pubblico di appassionati e collezionisti. Un modello esclusivo che rende omaggio al potente motore a otto cilindri a V. Una dotazione che punta alla perfezione in termini di prestazioni ed esclusività, la nuova Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI è dotata di serie di: • freni Brembo SRT con pinze gialle • frontale con griglia a nido d’ape • cerchi forgiati SRT Satin Black da 20 pollici • terminali di scarico neri • griglia midnight black • cuciture interne in giallo e argento • badge identificativi sulla carrozzeria. Un motore V8 da 6,4 litri capace di sprigionare una potenza massima di 475 cavalli per 637 Nm di coppia massima. Nel classico 0 – 100 km/h la AlcHEMI impiega soli 4,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 250 km/h. Sarà prodotta in sole 1.000 unità e disponibile in quattro colorazioni esclusive: • Diamond Black • Destroyer Grey • Vapor Grey • White Knuckle. Al fine di consentire di scaricare con “facilità” l’enorme coppia a disposizione, è presente un sistema di trazione integrale Dodge per prestazioni anche in off-road al vertice della categoria. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)