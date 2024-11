DS Automobiles segna il record di percorrenza elettrica

(Adnkronos) – In attesa della presentazione ufficiale del suo nuovo modello 100% elettrico, DS Automobiles ne rivela l’autonomia: 750 km nel ciclo combinato WLTP. Si tratta di un risultato straordinario ottenuto grazie al lavoro approfondito condotto sull’aerodinamica della vettura e alla tecnologia avanzata del nuovo prodotto creato da DS Automobiles.

Per ora parliamo solo di appena 50 esemplari di pre-produzione che dietro ad un camouflage distintivo percorrono il lungo e in largo le strade francesi mettondo a punto la nuova creatura DS. Le linee sono quelle di un SUV ma con qualche particolare come un parabrezza più arretrato e un cofano posizionato più in basso. Per ottimizzare al massimo l’aerodinamica (che vanta un eccezionale Cx di 0,24), ogni elemento della carrozzeria è stato testato nella galleria del vento. Sempre per migliorare l’efficienza del motore elettrico, i parafanghi posteriori sono scolpiti mentre i fari tridimensionali presentano una firma verticale per favorire ulteriormente il flusso aerodinamico. La presentazione ufficiale della nuova vettura è prevista entro la fine dell’anno. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)