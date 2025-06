EasyPark Group diventa Arrive

(Adnkronos) – È arrivata una nuova era per la mobilità urbana. Oggi EasyPark Group, leader nelle soluzioni digitali per la sosta e la mobilità, ha annunciato il nuovo nome e la nuova identità aziendale. Ecco la nascita di Arrive, il nuovo nome dell’azienda, sostituirà EasyPark Group e Flowbird Group.



Arrive diventerà la società capogruppo per i brand EasyPark, Flowbird, ParkMobile, Parkopedia, RingGo, Yellowbrick, YourParkingSpace e per gli altri marchi del gruppo.

“Sono entusiasta di celebrare il lancio di Arrive, il nuovo nome e il nuovo brand della nostra azienda” ha dichiarato Cameron Clayton, CEO di Arrive

“La crescita esponenziale che abbiamo registrato negli ultimi 12 mesi, grazie soprattutto all’integrazione di Flowbird e Parkopedia, ha esteso notevolmente il nostro raggio d’azione e arricchito la nostra offerta. Era arrivato il momento di adottare una struttura e un’identità aziendale capaci di rappresentare l’intero portfolio di soluzioni che offriamo, andando oltre i confini del solo ambito della sosta.”

“La vision di Arrive è di rendere le città più vivibili e rappresenta l’eredità del lavoro svolto individualmente da EasyPark Group, Flowbird Group e Parkopedia negli ultimi 20 anni”

continua Clayton

“Stiamo creando la principale piattaforma di mobilità a livello mondiale, un traguardo che non possiamo raggiungere da soli, ma solo insieme alle città, ai passeggeri e agli automobilisti. Arrive è la piattaforma di mobilità del futuro.”

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)