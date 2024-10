EICMA 2024 sarà un record di affluenza

(Adnkronos) – Manca solo un mese esatto all’apertura al pubblico dell’Edizione numero 81 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, quella che celebrerà i 110 anni di storia del più importante evento espositivo al mondo per l’industria di riferimento e gli appassionati. Si prospetta una kermesse già da record sia per numero di metri quadri occupati che per partecipazione delle case costruttrici. L’edizione 2024 partirà il 5 e 6 novembre, giornate dedicate alla stampa e agli operatori del settore per aprire al pubblico da giovedì 7 a domenica 10 ottobre. Sul portale di EICMA è possibile acquistare i biglietti intero d’ingresso ad un costo di 20 euro mentre il biglietto ridotto, riservato ai visitatori tra i 4 e 13 anni, è in vendita a 10 euro. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)