Fiat 600: nuovo motore Turbo benzina da 100 CV

(Adnkronos) – La famiglia Fiat 600 si arricchisce con una nuova versione a benzina che punta a intercettare un pubblico alla ricerca di una guida più tradizionale e accessibile. Accanto alle varianti elettrica e ibrida, debutta la Fiat 600 benzina Turbo 100, una proposta che amplia ulteriormente l’offerta del modello.

Con questa introduzione, il marchio rafforza la propria strategia orientata alla diversificazione delle motorizzazioni, offrendo soluzioni capaci di adattarsi a esigenze differenti. La nuova Fiat 600 Turbo 100 si rivolge in particolare a chi predilige un rapporto diretto con la guida, grazie alla combinazione tra motore termico e cambio manuale.

Il cuore della Fiat 600 in questa configurazione è un tre cilindri turbo da 1.2 litri, progettato per garantire un equilibrio tra prestazioni e consumi. La potenza massima raggiunge i 101 CV, mentre la coppia di 205 Nm è disponibile già a regimi contenuti, favorendo una risposta pronta nelle condizioni di utilizzo quotidiano.

Uno degli elementi distintivi del nuovo propulsore è il turbocompressore a geometria variabile, soluzione che migliora la spinta ai bassi regimi e rende più fluida la guida in ambito urbano. A questo si affiancano tecnologie orientate all’efficienza, come l’iniezione diretta ad alta pressione e il ciclo Miller, che contribuiscono a ottimizzare la combustione e ridurre i consumi.

Il motore è abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, scelta che restituisce una sensazione di controllo più immediata e coerente con l’impostazione del modello. L’obiettivo è offrire un’esperienza di guida semplice ma coinvolgente, in linea con la tradizione del marchio.

Dal punto di vista commerciale, la nuova Fiat 600 Turbo 100 sarà disponibile su tutta la gamma allestimenti, dalla versione base fino alle varianti più complete come La Prima e Sport. Una scelta che consente di mantenere ampia la possibilità di configurazione per il cliente finale.

In Italia, il modello viene proposto con un prezzo di partenza di 18.950 euro, in presenza di rottamazione e formule di finanziamento dedicate. Le prime consegne sono previste a partire dal mese di giugno.

Con questa nuova motorizzazione, la Fiat 600 amplia il proprio raggio d’azione, mantenendo un approccio concreto alla mobilità e offrendo una soluzione che punta su accessibilità, semplicità e utilizzo quotidiano.

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