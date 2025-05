Fiat Topolino è il quadriciclo elettrico più venduto in Italia

(Adnkronos) –

Fiat Topolino si conferma il quadriciclo elettrico preferito dagli italiani con 652 immatricolazioni nel solo mese di aprile e 1.641 unità nei primi quattro mesi dell’anno, che le consentono di conquistare rispettivamente il 37,2% e il 34,1% del mercato. Nonostante i buoni risulatti le promozioni non si fermano, per il mese di maggio FIAT presenta TOPOBONUS25, una nuova offerta commerciale che prevede 400€ di sconto sul prezzo di listino e una soluzione, proposta da Stellantis Financial Services Italia, di un leasing della durata di 24 mesi a tasso zero con un canone mensile a partire da 49€ e un primo canone anticipato di soli 3.527€.

La nuova Topolino è caratterizzata da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia per una velocità massima limitata a 45km/h. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)