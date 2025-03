Forthing amplia la gamma U-Tour con la versione N1 a 5 posti

(Adnkronos) –

TC8 S.r.l. (Gruppo FTH), importatore esclusivo del marchio Forthing in Italia e membro UNRAE, annuncia un’importante novità per la gamma U-Tour: l’introduzione della versione “Autocarro” N1 a 5 posti (allestimento RST).

La Forthing U-Tour HEV è disponibile sia a 5 che a 7 posti, ampliando ulteriormente le possibilità di scelta per clienti privati e professionisti. La U-Tour rappresenta un'evoluzione del concetto di monovolume, combinando design moderno, versatilità e tecnologia avanzata. Ideale per famiglie, aziende e servizi di noleggio con conducente (NCC), offre interni spaziosi e una disposizione intelligente dei sedili su tre file (2+2+3 nella versione a 7 posti), garantendo comfort e praticità senza compromessi. Nella versione a 5 posti, il bagagliaio è ancora più capiente, con un vano supplementare sotto il pianale per una gestione ottimale dello spazio. I sedili delle prime due file, riscaldabili e ventilati di serie, possono essere regolati per facilitare l'accesso alla terza fila, abbattibile separatamente per una configurazione flessibile (4/5/6/7 posti). Gli interni sono curati nei minimi dettagli, con materiali di qualità e dotazioni premium: tetto panoramico apribile elettricamente, telecamera a 360°, fari a LED, schermo touch da 10,25 pollici e tavolini pieghevoli per i passeggeri della prima fila. Sul fronte della sicurezza, la U-Tour integra 10 airbag e sistemi ADAS avanzati, con guida autonoma di livello II. La motorizzazione benzina 1.5 da 177 CV Euro6e è abbinata a un cambio automatico DCT a 7 rapporti, con modalità di guida Eco, Sport e Normal. I consumi si attestano sui 7,5 l/100 km, con emissioni di CO2 pari a 173 g/km nel ciclo combinato