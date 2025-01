Honda Monkey 125 2025: stile vintage

(Adnkronos) –

Honda rinnova il suo iconico Monkey 125 per il 2025, mantenendo il suo inconfondibile design retrò ma arricchendolo con tecnologie moderne. Il nuovo modello adotta un motore aggiornato e conforme agli standard Euro5+, grazie a un catalizzatore ottimizzato, una gestione elettronica migliorata tramite ECU e una nuova diagnostica di bordo OBD2-2. La potenza massima del Monkey 125 raggiunge 9,4 CV a 6.750 giri/min, mentre la coppia tocca i 10,7 Nm a 5.500 giri/min, garantendo prestazioni vivaci per un’esperienza di guida divertente e scattante. La velocità massima arriva fino a 91 km/h, mentre il cambio a cinque rapporti permette una guida fluida e dinamica. L’assetto è completato da cerchi da 12 pollici, con pneumatici 120/80-12 all’anteriore e 130/80-12 al posteriore, oltre a una solida forcella a steli rovesciati che assicura stabilità e comfort di guida. Uno dei punti di forza del Monkey 125 2025 è l’incredibile efficienza nei consumi: nel ciclo medio WMTC, riesce a percorrere 66,7 km con un solo litro di carburante. Il serbatoio ha una capacità di 5,6 litri, rendendolo ideale anche per spostamenti quotidiani o viaggi brevi. L’estetica è un omaggio agli anni ’70, con dettagli vintage che si combinano a finiture moderne. In Italia, il Monkey 125 è disponibile in due colorazioni distintive: Millennium Red e Turmeric Yellow, con telaio e forcellone abbinati alla carrozzeria. Tra i dettagli più caratteristici, spiccano il manubrio curvato e il terminale di scarico posizionato in alto, conferendo alla moto un look inconfondibile. Honda offre una gamma di accessori originali per personalizzare il Monkey 125 secondo le esigenze dei motociclisti. Tra gli optional disponibili troviamo:

• portapacchi posteriore cromato, perfetto per chi desidera maggiore capacità di carico.

• borsa laterale con supporto, ideale per i piccoli viaggi. • presa di ricarica USB, utile per ricaricare dispositivi in movimento. • manopole riscaldabili, per un comfort superiore anche nelle stagioni più fredde. • orologio e indicatore di marcia opzionali, per una maggiore praticità durante la guida. Con il Monkey 125 2025, Honda unisce passato e futuro in un modello iconico. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)