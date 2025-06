Hyundai reinventa il comfort: l’auto diventa un salotto dinamico

(Adnkronos) – In casa Hyundai, il concetto di benessere a bordo si evolve ben oltre le soluzioni tradizionali. Il brand coreano introduce una nuova dimensione del comfort con sedili progettati per trasformare ogni tragitto in un’esperienza rilassante, paragonabile a un momento vissuto in una lounge privata. La filosofia progettuale di Hyundai è chiara: mettere l’essere umano al centro. Un principio che si riflette in ogni dettaglio, dalla razionalizzazione degli spazi fino alla selezione dei materiali, senza mai dimenticare l’ergonomia e la praticità quotidiana. Spostare il selettore del cambio dietro al volante, ad esempio, non è solo una scelta estetica: significa liberare spazio utile nella consolle centrale, migliorando l’usabilità complessiva. L’esperienza a bordo viene ulteriormente arricchita da sedili posteriori più sottili per garantire maggiore spazio alle gambe, da superfici riscaldabili e ventilate e da colori e texture pensati per coinvolgere i sensi e favorire una sensazione di calma. Ma l’elemento chiave di questa visione sono i Relaxation Seats. Questi sedili innovativi si distinguono per la capacità di assumere automaticamente una posizione di rilassamento “a gravità zero”, pensata per distribuire in modo omogeneo la pressione del corpo, riducendo l’affaticamento di schiena e fianchi. Basta premere un pulsante dedicato: il sedile si reclina, lo schienale si regola e un supporto per le gambe si solleva, offrendo un assetto ideale soprattutto durante le soste o i lunghi viaggi. Introdotti per la prima volta su IONIQ 5, modello capostipite della gamma 100% elettrica IONIQ, i Relaxation Seats sono ora disponibili anche su IONIQ 6, KONA (per la prima fila), STARIA (nella seconda fila) e saranno presenti anche sul futuro SUV IONIQ 9, sia davanti che dietro. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)