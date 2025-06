I Classic Partner Mercedes-Benz arrivano in Italia: debutto ufficiale a Brescia e Perugia

(Adnkronos) – In concomitanza con la partenza della 1000 Miglia, Mercedes-Benz Italia introduce i suoi primi Classic Partner ufficiali nel nostro Paese. Questi partner rappresentano un punto di riferimento qualificato per appassionati e collezionisti. Le loro strutture ospitano officine attrezzate e personale esperto nella manutenzione, nel restauro e nella fornitura di ricambi originali Mercedes-Benz, con certificazione ufficiale. L’iniziativa rafforza il legame del brand con la propria eredità tecnica e culturale, fornendo un presidio competente e riconosciuto per la valorizzazione dell’heritage automobilistico. Secondo Marc Langenbrinck, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, l’auto d’epoca non è solo un bene da collezione, ma una memoria industriale e culturale da preservare. I Classic Partner nascono per rispondere a questa visione, assicurando un’assistenza tecnica d’eccellenza e continuità alle competenze artigianali che rischiano di perdersi. A Brescia, sede storica della Mille Miglia, Bonera accoglie il progetto con entusiasmo. La passione per il motorismo storico, coltivata da generazioni, trova oggi una nuova forma con la creazione del Classic Partner, che diventa anche spazio narrativo delle collezioni familiari. A Perugia, Rossi Srl realizza un progetto coltivato nel tempo, dando vita a un centro all’avanguardia dove l’esperienza senior si affianca a giovani risorse in formazione. L’obiettivo è custodire il sapere tecnico necessario a intervenire sulle icone Mercedes-Benz, tramandandolo con metodo e precisione. Con l’avvio di questi due hub italiani, la rete Classic Partner Mercedes-Benz si espande, portando con sé un approccio autentico e appassionato alla storia dell’automobile, sostenuto da know-how ufficiale, supporto diretto della Casa madre e una visione che unisce passato e futuro. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)