le soluzioni per gli automobilisti attenti ai costi, anche in estate

(Adnkronos) – L’estate è iniziata e la maggior parte degli automobilisti sono in partenza, ma non tutti sfruttano il periodo estivo per fare le meritate vacanze. Infatti da una recente ricerca dell’European Travel Commission, nel 2023 il 56% degli europei è rimasto a casa durante il periodo delle ferie. Questo fenomeno prende il nome di “

staycation”

, e ha determinato un maggiore ricorso alla propria auto solo per escursioni fuori porta. Questo significa che la preferenza verso l’uso di mezzi come treno o aereo è diminuita e gli automobilisti preferiscono scegliere la propria automobile come mezzo di trasporto per viaggiare. Questo nuovo approccio alle vacanze ha portato ad una maggiore dipendenza dai veicoli di proprietà ma la domanda che ci si pone è, il veicolo che usiamo è sempre tagliandato e i controlli sono sempre regolari?

La risposta è che il 64% degli automobilisti rimanda così la manutenzione dell’auto perché può comportare esborsi significativi, correndo però il rischio di incorrere in ulteriori problemi e costi più elevati nel lungo periodo. Con un parco circolante europeo dell’età media di 12 anni, la necessità di soluzioni di manutenzione economiche e affidabili è più che mai urgente. In risposta a questo cambiamento nelle abitudini di viaggio dei consumatori, i leader del settore ,come Petronas, stanno studiando soluzioni mirate per il parco circolante che invecchia e per ottenere il miglior servizio di manutenzione è sempre più fondamentale il controllo dell’auto da parte di un esperto. E’ quindi fondamentale fare i controlli di routine della vostra automobile magari utilizzando le App dedicate e le tecnologie innovative come gli strumenti di manutenzione predittiva che avvisano quando una vettura necessità di un controllo di manutenzione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)