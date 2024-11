MG HS, cinque stelle nei test Euro NCAP

(Adnkronos) –

MG conquista diversi riconoscimenti in materia di sicurezza e di convenienza all’acquisto. Il nuovo C SUV MG HS ha conquistato il massimo punteggio nei rigorosi e severi test sulla sicurezza condotti da Euro NCAP.

La HS si è distinta per la capacità di assicurare la massima protezione agli occupanti adulti e bambini e per la protezione degli utenti vulnerabili della strada. L’intera gamma riceve in dotazione il pacchetto MG Pilot ulteriormente potenziato. Sistemi quali la frenata di emergenza attiva, tecnologia efficace nel proteggere i pedoni e ciclisti, dispone del DOW, la protezione contro il “dooring”, l’apertura improvvisa della portiera lungo la traiettoria di un ciclista che si avvicina da dietro. Anche il sistema di mantenimento della corsia con avviso di superamento della linea di carreggiata è di serie, così come l’utile segnalazione dell’approssimarsi di un oggetto in prossimità di un angolo cieco. Le MG HS con cambio automatico sono anche dotate dell’adattive Cruise Control e del Traffic Jam Assist. Sarà assegnato a metà dicembre il premio 2025 Autobest Best Buy Car, il prestigioso riconoscimento che premia l’auto che si è distinta per innovazione, qualità ed eccellenza nel valore. La MG Hybrid+ sarà sottoposta a una serie di prove e valutazioni da parte di 31 giornalisti provenienti da tutta Europa.

Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy, ha aggiunto: “Ecco un’altra grande soddisfazione: la MG3 Hybrid+, una vettura che sta riscuotendo un grande successo, a conferma che è molto centrata anche per il nostro mercato. Siamo riusciti ad entrare nel segmento B con una proposta di grande concretezza. Ora con l’arrivo di MG3 siamo presenti in tutti i segmenti chiave in cui possiamo competere con argomenti convincenti”.

