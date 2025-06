Non solo Le Mans, dal 2026 quattro nuovi mercati per Genesis

(Adnkronos) – C’e’ sempre più Europa nel futuro di Genesis. Infatti sullo sfondo della 24 Ore di Le Mans – in vista dell’ingresso ufficiale nel 2026 con l’hypercar GMR-001 – il marchio di lusso di Hyundai, lanciato nel 2015 per sfidare i brand premium europei, ha rivelato i piani per lo sbarco in quattro nuovi mercati europei, Italia inclusa, rafforzando una presenza fino ad oggi localizzata in Germania, Svizzera e Regno Unito. Oltre al nostro paese, Genesis stabilirà una nuova presenza in Francia, Spagna e Paesi Bassi con le prime consegne ai clienti previste a inizio 2026. “Nel 2024 abbiamo venduto in Europa 2.500 unità e 75.000 sul mercato americano: possiamo fare meglio e ovviamente una delle soluzioni è quella di allargare il perimetro di vendita in Europa” spiega Xavier Martinet, amministratore delegato di Genesis Motor Europe che definisce “il nostro ingresso in questi importanti mercati un momento fondamentale per il brand. È l’espansione di mercato più significativa dal nostro lancio nel vecchio continente avvenuto nel 2021 e rappresenta l’inizio di una nuova fase di crescita equilibrata e strategica, affiancata all’orientamento sportivo del marchio”. Martinet sottolinea l’interesse dei clienti europei “per i nostri modelli dotati di powertrain elettrici” espressione di “un brand orientato al design e alle prestazioni”. Sarà importante – aggiunge – “garantire ai clienti un livello di servizio come quello che offriamo in America ma penso che sia il momento giusto per questa scommessa”. La gamma con la quale Genesis sbarca sul mercato italiano comprende la GV60, SUV compatto e primo modello completamente elettrico del Brand, il Suv ‘large’ elettrico GV70 e l’ammiraglia G80, tutti e tre sottoposti ad ‘upgrade’ sia in materia di design che di soluzioni tecnologiche all’avanguardia e aggiornamenti delle specifiche delle batterie. Sul fronte agonistico il team di Genesis Magma Racing partecipa quest’anno per la prima volta a Le Mans avvalendosi del supporto di IDEC Sport, in vista appunto dell’ingresso ‘ufficiale’ il prossimo anno. Genesis Magma Racing si è già fatta notare nell’ELMS (European Le Mans Series) aggiudicandosi già varie vittorie e primi punteggi nel corso della sua prima stagione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)