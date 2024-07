Nuova Fiat Panda: aperti gli ordini

(Adnkronos) – La nuova Fiat Panda è la più tecnologica Panda di sempre. Si aprono gli ordini della rinnovata citycar, la cinque porte italiana prodotta a Pomigliano d’Arco dal 2011, sfodera una dotazione completa. Quasi 2 milioni di unità, questi i numeri incredibili di un modello che sembra non conoscere fine, la nuova Fiat Panda si aggiorna nella sicurezza e tecnologia, dotandosi di nuovi sistemi ADAS. Disponibile con motore FireFly Hybrid da 1 litro e 70 cavalli, la nuova Panda è offerta in due allestimenti, base e Pandina. Nuovi sistemi di assistenza alla guida, la sicurezza gioca un ruolo fondamentale nel lancio della nuova Panda. Nell’equipaggiamento di serie rientrano diversi ADAS tra cui la frenata automatica d’emergenza in grado di ridurre i tamponamenti, la segnalazione del superamento di corsia e il rilevatore della stanchezza del conducente. Presenti anche il sistema che segnala i limiti di velocità e riconosce la segnaletica stradale e un nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici. Sicurezza ma anche praticità, nuovi i sensori parcheggio posteriori che aiutano nelle manovre, così come il Cruise Control, di serie sulla Pandina e disponibile sulla base con il City Pack.

Al top di gamma si posiziona la nuova Pandina, configurazione che punta sulla tecnologia e sicurezza. Nella sua ricca e completa dotazione di serie figurano la Radio DAB con schermo touch da 7 pollici e connettività Apple CarPlay e Android Auto e gli interni realizzati con materie sostenibili, ricavati dai rifiuti marini. La nuova Panda è disponibile nelle nuove colorazioni Giallo, Bianco, Nero, Rosso e Blu, la Pandina anche nella tonalità verde. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)