Nuova MINI Aceman, il crossover full elettric

(Adnkronos) –

Nuova MINI Aceman è il primo Crossover a zero emissioni del Costruttore inglese. Rappresenta una interpretazione in chiave moderna della prima MINI, la Aceman offre tanto spazio per cinque passeggeri e una tecnologia innovativa. Lunga poco più di quattro metri, la nuova MINI Aceman ha una capacità di carico di 300 litri, con l’opzione di poter estendere il suo volume di carico fino a 1.005 litri. Notevole è anche la sua autonomia complessiva, fino a 406 km nel ciclo WTLP. Da un design minimalista e una forte personalità, la Aceman porta al debutto il linguaggio indipendente del Marchio inglese. Una vettura da utilizzare tutti i giorni ma anche carica di una personalità che trasmette il suo carattere rivoluzionario e progressista. Lunga 4,07 metri, larga 1,75 metri e alta 1,5 metri, la nuova MINI Aceman si posiziona tra la Cooper e la Countryman. Una due volumi dalle superfici lineari, un corpo macchina elegante ma al tempo stesso espressivo. Il nuovo modello made in UK dispone, di serie, di barre portatutto sul tetto e cerchi da 17 a 19 pollici. Il frontale della nuova Aceman si caratterizza per una serie di elementi tipici del costruttore inglese. La caratteristica griglia anteriore, ottagonale, separa i gruppi ottici full LED. I fari a LED sottolineano il carattere della nuova MINI, un modello moderno, dinamico ma anche e soprattutto innovativo. Le luci diurne a LED possono essere personalizzate in tre diverse modalità. Evidente la cura aerodinamica che i tecnici e gli ingegneri del Marchio made in UK hanno prestato nel disegnare e progettare la nuova Aceman. Le maniglie portiere sono a filo carrozzeria, i montanti rappresentano una ulteriore soluzione di un corpo macchina da sempre devoto all’efficienza. Caratteristico della nuova MINI Aceman, il lunotto aerodinamicamente smussato che assicura un’efficienza aerodinamica senza precedenti. I gruppi ottici posteriori Matrix evidenziano il carattere dinamico della Aceman. Interni lussuosi e sportivi, all’occhio balzano i sedili sportivi neri con tessuto multitono e motivi distintivi che si armonizzano con un inserto in tessuto presente sulla plancia. Il volante a due razze, sulla versione Classic viene sostituito da uno a tre razze con una fascia centrale in tessuto. Sulla variante JCW sono presenti sedili sportivi e un materiale Vskin nero con cuciture rosse per plancia e rivestimento delle portiere. La nuova Aceman è disponibile esclusivamente con motorizzazioni elettriche e potenze comprese tra i 184 cavalli della Aceman E, fino ai 218 CV della Aceman SE.

Quest’ultima è in grado di raggiungere una velocità massima di 170 km/h per uno 0 – 100 km/h in soli 7,1 secondi. La MINI Aceman ha un pacco batteria da 42,5 kWh, la Aceman SE ha un contenuto energetico di 54,2 kWh per un’autonomia complessiva di 406 km. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)