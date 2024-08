Nuova Peugeot E-3008: oltre 50.000 ordini

(Adnkronos) – La nuova Peugeot E-3008 conquista l’Europa. I numeri parlano chiaro, in soli due mesi dal suo debutto commerciale, la Peugeot E-3008 ha conquistato oltre 50.000 ordini. Progettata, sviluppata e prodotta in Francia nello stabilimento di Sochaux del Gruppo Stellantis, il SUv Fastback ha un design audace. Tre varianti per il nuovo e tecnologico SUV firmato Peugeot: • Elettrico da 210 CV • Ibrido da 136 CV • Ibrido Plug-In da 195 CV. Non solo rivoluzionario nella tecnologia ma anche portatrice di una tecnologia avanzata, il piacere di guida viene esaltato dalla presenza della strumentazione digitale i-Cockpit, proposto in una variante ancora più evoluta rispetto al passato. Cruscotto ergonomico, comandi digitali e un’ampia gamma di servizi connessi. Il pubblico europeo, stando agli ordini, preferisce la versione di punta, la GT.

Per quanto concerne le motorizzazioni, il 25% delle immatricolazioni è full electric.

Nel corso dei prossimi mesi è previsto l’arrivo di due nuove motorizzazioni: • Electric 320 Dual Motor AWD • Electric Long Range (autonomia fino a 680 km). Tra le proposte più interessanti che il Marchio del Leone offre per la sua nuova E-3008, figura il programma Allure Care che offre una copertura completa della garanzia del veicolo fino a 8 anni o 160.000 km. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)