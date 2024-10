Nuovo Dacia Duster, Auto Europa 2025

(Adnkronos) –

Nuovo Dacia Duster si è aggiudicato il premio Auto Europa 2025. Un riconoscimento che nasce sulla base dei requisiti di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio e che viene assegnato esclusivamente ad auto prodotte in Europa. È la prima volta che Dacia conquista il premio Auto Europa 2025.

Ad eleggerla i giornalisti specializzati del settore che sono iscritti alla UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive), una giuria composta da 150 opinion leader e lettori che hanno espresso il loro consenso tramite il web. Un modello che ha fatto dell’essenzialità la sua arma vincente e che a distanza di oltre un decennio, continua a mantenere quell’imbattibile rapporto prezzo / qualità che ne sta decretando il successo a livello globale. Proporre le tecnologie indispensabili per i consumatori ma anche offrire soluzioni al passo con i tempi, il nuovo Duster è disponibile con motorizzazioni benzina, ibrida e GPL.

Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia:

“Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento che rende merito ad un prodotto che ha saputo intercettare e soddisfare le necessità di un cliente che nel corso degli anni si è evoluto, un acquirente che cerca concretezza, essenzialità, ma oggi con caratteristiche e tecnologie al passo coi tempi, tenendo bene a mente come obiettivo un ottimo controvalore per quello che decide di spendere. Nuovo Duster è la migliore risposta a queste esigenze. Desidero quindi ringraziare l’UIGA per questo importante premio che ci rende oltremodo orgogliosi di questo prodotto che ha saputo democratizzare il SUV all’interno del mercato.”

Il rinnovato Duster si rivolge a chi è alla ricerca di un SUV sicuro, con un’ottima abitabilità e capacità di carico e che, grazie alla sua trazione integrale, disponibile solo su alcune versioni e allestimenti, è in grado di affrontare i terreni più difficili. Commercializzato a partire dal 2010, il Duster in questa sua terza generazione, offre anche una dotazione completa e sistemi di assistenza alla guida che ne elevano sicurezza e comfort. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)