Presentata al mercato la nuova Morbidelli T1002VX

Morbidelli presenta la nuova T1002VX, l'adventure tourer che con la sua nuova linea ridefinisce il segmento di mercato. La T1002VX, è mossa dall'esclusivo motore V-Twin a 80 gradi da 997 cm³ capace di offrire un equilibrio unico tra coppia motrice e fluidità. Una delle caratteristiche più innovative della T1002VX sono le sue quattro modalità di guida, progettate per adattare la moto a diverse condizioni. Queste modalità consentono di regolare la risposta dell'acceleratore, il controllo di trazione e il sistema frenante per un'esperienza di guida personalizzata come: La nuova T1002VX è dotata dell'innovativo sistema Morbidelli Connect, una piattaforma progettata per offrire la massima sicurezza al pilota. Tramite l'app è possibile infatti connettersi alla moto monitorando in tempo reale funzioni chiave come l'attivazione di allarmi contro i movimenti non autorizzati, la localizzazione in tempo reale e gli avvisi di sicurezza durante il tragitto.