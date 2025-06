Ricarica ultrarapida e tecnologia V2X per la nuova Nissan LEAF

(Adnkronos) – La nuova generazione della Nissan LEAF ridefinisce l’esperienza di guida elettrica, introducendo soluzioni pensate per rendere ogni viaggio più semplice, efficiente e connesso. Tra le innovazioni più significative, spicca la ricarica rapida che permette di recuperare fino a 250 km in appena 14 minuti grazie alla tecnologia a corrente continua da 150 kW, disponibile su specifici modelli europei. L’evoluzione della Nissan LEAF non si ferma alla batteria. L’Intelligent Route Planner, integrato con i servizi Google Automotive, semplifica la pianificazione dei percorsi, identificando con precisione i punti di ricarica lungo il tragitto. Una soluzione che riduce l’ansia da autonomia e incoraggia l’utilizzo dell’elettrico anche su lunghe distanze. Nei modelli destinati al mercato statunitense, la compatibilità con lo standard NACS e la funzione Plug and Charge offrono un’esperienza utente ancora più fluida. La nuova LEAF integra una gestione termica intelligente della batteria che collabora con il sistema di navigazione: la vettura analizza le caratteristiche del percorso per anticipare le condizioni di carico e ottimizzare raffreddamento e prestazioni di ricarica. L’approccio Nissan alla mobilità sostenibile si estende anche oltre il momento della guida. Le tecnologie V2X trasformano la LEAF in una vera e propria piattaforma energetica. La funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), disponibile su alcune versioni, consente di alimentare dispositivi elettrici, dal campeggio all’uso domestico, con una potenza combinata fino a 1500 watt.

Richard Candler, Vice President Global Product Strategy di Nissan, ha sottolineato come la nuova LEAF risponda alla crescente esigenza di soluzioni elettriche intuitive e funzionali.

L’anteprima ufficiale della Nissan LEAF 2025 è fissata per il 17 giugno.

