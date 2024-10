Scania vince il Sustainable Bus Award 2025

(Adnkronos) –

Scania riceve il Sustainable Bus Award 2025.

Il Marchio del Griffone propone l’alimentazione a BioLNG, una variante che consente allo Scania Touring di viaggiare sia a metano naturale, sia a biometano. Lo Scania Touring BioLNG può essere alimentato anche da una miscela di metano e biometano naturale. Un approccio circolare alle risorse nel trasporto passeggeri a lunga distanza, questo l’impegno del Brand per un futuro sempre più decarbonizzato. “Scania Touring offre potenza, coppia e autonomia paragonabili a quelle di un autobus con motore diesel. Riduce i livelli di rumorosità e abbassa i costi operativi. Quando combinato con i vantaggi ambientali derivati dall’utilizzo del biometano, diventa una soluzione eccezionale, soprattutto per le operazioni a lunga distanza”, afferma Carl-Johan Loof, Responsabile della Gestione dei Prodotti per le Soluzioni di Trasporto Persone.

Il biometano è totalmente privo di materie fossili perché derivato completamente da fonti rinnovabili. Una riduzione fino al 90% delle emissioni di CO2 rispetto al diesel tradizionale. Città e comuni possono sviluppare processi virtuosi per la produzione di biometano, valorizzando i rifiuti organici, ottimizzandone la gestione, migliorando la sicurezza energetica dell’intera comunità. La nuova versione dello Scania Touring è dotata di un motore a metano da 13 litri in grado di sviluppare 410 cavalli e ben 2.000 Nm di coppia massima. È in grado di percorrere, grazie alla sua elevata efficienza, oltre 1.000 km con un pieno di carburante. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)