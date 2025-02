The I.C.E. St. Moritz è pronto a dare spettacolo

(Adnkronos) – Ad una settimana dal concorso di eleganza più atteso della stagione invernale, l’edizione 2025 di The I.C.E. St. Moritz è pronta a prendere vita, le date sono fissate per il 21 e 22 febbraio prossimi. Si tratta di un vero e proprio spettacolo dove straordinarie vetture classiche in concorso danno appuntamento ad una platea internazionale di collezionisti entusiasti ed estimatori delle quattro ruote nella suggestiva cornice del più famoso lago ghiacciato dell’Engadina.

Venerdì 21 febbraio, prima giornata del concorso, verranno svelati modelli esclusivi della Pagani e della Maserati e dopo una scrupolosa valutazione della giuria, nel pomeriggio verranno premiati i migliori Best in Class, i vincitori di ognuna delle cinque categorie in concorso.

Sabato 22 febbraio, invece, i collezionisti iscritti al concorso vivranno un’esperienza unica al volante delle loro vetture d’epoca sul tracciato innevato del lago svizzero ma sempre sotto lo sguardo attento di una giuria internazionale. Nel pomeriggio ci sarà il momento di chiusura della manifestazione che vedrà l’assegnazione del prestigioso riconoscimento Best in Show, che conferirà al vincitore un trofeo speciale, espressamente ideato per The I.C.E. dall’archistar Lord Norman Foster.



