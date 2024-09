Medico-fisiatra, ‘peso zaino max 4 kg, a rischio postura bambini’

(Adnkronos) – Manca poco al suono della campanella che farà rientrare in classe gli studenti italiani, e sono anche i giorni degli acquisti di libri, diari e zaini. Proprio sul peso di questi ultimi è bene ricordare, anche in occasione della Giornata mondiale della fisioterapia che si celebra domenica ed è dedicata al mal di schiena, i rischi per i bambini che indossano uno zaino troppo pesante. “Da anni si dibatte in merito all’influenza dello zaino sulla postura degli studenti. L’impatto che può avere in soggetti in età evolutiva potrebbe infatti influenzare l’assetto della colonna vertebrale e provocare alterazioni anche durante il movimento. Ad oggi i dati in merito non sono moltissimi. Alcuni studi hanno effettuato delle valutazioni specifiche, anche se su campioni limitati. Ad esempio uno studio è stato condotto in Germania proprio per capire come un carico di 4 kg in uno zaino possa influenzare la postura dei bambini delle scuole elementari”. Così all’Adnkronos Salute Andrea Bernetti, vice presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer). “Lo studio ha previsto un esame clinico dettagliato, un’analisi tridimensionale del cammino con registrazioni elettromiografiche e la misurazione dell’oscillazione posturale utilizzando una pedana di forza – prosegue il medico-fisiatra – I risultati hanno mostrato che il peso dello zaino, che mediamente rappresentava il 15% del peso corporeo dei bambini, comportava vari cambiamenti nel loro cammino. Con il carico dello zaino a 4 kg, i bambini camminavano più lentamente, facevano passi più corti e trascorrevano più tempo con entrambi i piedi a terra (aumento della fase di doppio supporto). Inoltre, si osservava un maggior inclinarsi in avanti del bacino e del tronco, nonché una maggiore flessione dell’anca”. Secondo il medico-fisiatra, “l’uso quotidiano di zaini pesanti può avere significativi impatti negativi sulla salute dei bambini, influenzando la loro postura, il pattern del cammino e la stabilità corporea, ma sono comunque necessari studi con un più ampio campione per fare delle valutazioni generalizzabili”. Quindi, “la cosa migliore da fare nelle scuole sarebbe promuovere campagne di screening in grado di identificare le alterazioni posturali. Inoltre – conclude Bernetti – sono necessarie strategie per ridurre il peso portato dagli studenti, come l’uso di zaini trolley, l’uso di armadietti a scuola e la digitalizzazione del materiale di studio”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)