Morto Marco Gasparotti, il chirurgo estetico dei vip

(Adnkronos) – E’ morto Marco Gasparotti, chirurgo estetico italiano noto per aver avuto tra i suoi pazienti diversi vip. La notizia del decesso del chirurgo, 69 anni, è stata data dal suo Gruppo con una nota pubblicata sulla pagina Facebook. “Con grande tristezza e profondo rispetto, annunciamo la scomparsa del nostro amato professor Marco Gasparotti”, si legge nel post. “È stato non solo un chirurgo plastico di straordinario talento, ma anche un mentore, un amico e una fonte d’ispirazione per tutti noi. La sua passione e dedizione al suo lavoro hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di dolore, ci stringiamo insieme per onorare la sua memoria e il suo straordinario contributo alla medicina e alla vita di tanti”. Diversi i messaggi di cordoglio dedicati alla scomparsa del medico. I funerali si terranno a Roma mercoledì 28 agosto alle 12.30 nella Parrocchia di Santa Chiara, piazza Giuochi Delfici. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)