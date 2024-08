Rekeep, pack green per fornitura abbigliamento radioprotezione

(Adnkronos) – Il Gruppo Rekeep, player italiano attivo nell’integrated facility management, comunica che la propria controllata Servizi Ospedalieri Spa, società specializzata nei servizi di lavanolo e sterilizzazione per il settore sanitario, ha avviato una innovativa collaborazione con Movopack, startup attiva in soluzioni di packaging riutilizzabile, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di confezioni monouso in ambito sanitario attraverso l’adozione di innovativi imballaggi riutilizzabili in media per 20 cicli nell’ambito della fornitura del proprio abbigliamento per la radioprotezione (i grembiuli e i collari di protezione indossati dal personale sanitario nelle procedure dove vengono utilizzate radiazioni X per uso medico-diagnostico). In dettaglio, a seguito della collaborazione, ogni operatore sanitario a cui saranno consegnati i dispositivi di protezione individuale di Servizi Ospedalieri potrà facilmente ripiegarne la confezione fino a ridurla alle dimensioni di una busta e riconsegnarla all’operatore logistico della stessa Servizi Ospedalieri che si occuperà di riportarla presso uno degli hub di Movopack, dove sarà sottoposta a controlli di qualità e sanificata per essere rigenerata e riutilizzata. Una catena logistica efficiente, dunque, e una soluzione che intende favorire la cultura del riuso e una riduzione significativa dell’impatto ambientale. Un singolo packaging di Movopack, infatti, potendo sostituire fino a 20 scatole di cartone fino ad oggi utilizzate da Servizi Ospedalieri per le proprie consegne, potrà evitare su base annua la produzione di circa 1,4 tonnellate di rifiuti, per un risparmio complessivo del 75% in termini di emissioni di CO2, del 72% di risorse idriche e del 75% di energia elettrica, come confermato anche da uno studio di Life Cycle Assessment (Lca) condotto da Movopack. Inoltre, le nuove confezioni, al termine del proprio ciclo di vita, potranno essere riciclate al 100% ed essere trasformate in nuovi prodotti, promuovendo in questo modo un modello di economia circolare. L’adozione del nuovo packaging da parte di Servizi Ospedalieri, introdotto al momento solo per le consegne di abbigliamento per la radioprotezione, verrà successivamente studiata e testata anche in relazione a ulteriori forniture. “L’adozione di soluzioni all’avanguardia che permettano di perseguire obiettivi di sostenibilità con un approccio innovativo in ogni fase di gestione dei servizi è alla base del nostro impegno. Siamo quindi orgogliosi di aver avviato questa collaborazione con Movopack, che ci permette di introdurre importanti novità nella logistica dell’abbigliamento per la radioprotezione – ha dichiarato Massimiliano De Marco, presidente di Servizi Ospedalieri – Guardare al futuro in maniera responsabile e consapevole è una delle linee guida del nostro Gruppo, con l’obiettivo di fare dell’innovazione e della sostenibilità il fulcro del nostro operato. Non possiamo quindi che essere orgogliosi di ogni nuovo passo che viene compiuto in questa direzione, di cui il nuovo sistema di packaging riutilizzabile costituisce senz’altro una dimostrazione concreta”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)