Tennis & Friends premiato al Gala ricerca Sbarro per ‘impegno su prevenzione’, sbarco in Usa

(Adnkronos) – Il Gala della ricerca promosso da Antonio Giordano, presidente della Sbarro Health Research Organization e docente della Temple University e dell'Università di Siena, ha visto tra i premiati anche Giorgio Meneschincheri, docente dell'Iniversità Cattolica Sacro Cuore e fondatore di 'Tennis & Friends', l'iniziativa che dal 2011 raccoglie fondi coinvolgendo tennisti e professionisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Giordano e Meneschincheri hanno annunciato la nascita di 'Tennis & Friends America' "per creare un'enorme banca dati anche per il monitoraggio della salute". Le motivazioni del premio consegnato a Meneschincheri: "Per il suo impegno sui temi della prevenzione, la promozione della salute l'attività sociale, i corretti stili di vita e la pratica sportiva". Il Gala della ricerca ha riunito a Vico Equense (Napoli) il mondo imprenditoriale e scientifico per una raccolta fondi che ha visto un'asta di oggetti messi a disposizione da esponenti delle istituzioni e dell'imprenditoria. Per il terzo anno sono stati raccolti 400mila euro che saranno destinati alla ricerca e ai ricercatori impegnati nei laboratori. Alla serata di beneficenza la madrina Cristiana dell'Anna, il giornalista Leonardo Metalli, l'organizzatore Carlo Fumo, Barbara Colombo con Lello Javazzi e Maddalena Liardo, con la partecipazione delle musiciste Cira Romano e Francesca Maresca. Il Gala è "una serata dedicata alla comunità scientifica e al sogno di sconfiggere il cancro e di farne una patologia controllabile come il diabete". Per questo lo scienziato italo-americano Antonio Giordano, presidente della Sbarro Health Research Organization (Shro) e docente della Temple University e dell'Università di Siena, con Giancarlo Arra, vice presidente Shro, ha organizzato a Vico Equense (Napoli) il 'Gala della ricerca', riunendo il gotha del mondo imprenditoriale e scientifico per una raccolta fondi che ha visto un'asta di oggetti messi a disposizione da esponenti delle istituzioni e dell'imprenditoria. Per il terzo anno sono stati raccolti 400mila euro che saranno destinati alla ricerca e ai ricercatori impegnati nei laboratori. Alla serata di beneficenza la madrina Cristiana dell'Anna, il giornalista Leonardo Metalli, l'organizzatore Carlo Fumo, Barbara Colombo con Lello Javazzi e Maddalena Liardo, con la partecipazione delle musiciste Cira Romano e Francesca Maresca. "In occasione dei settant'anni della scoperta del Dna che ha permesso la nascita di farmaci di precisione, della medicina personalizzata e la nascita di terapie come quelle contro tumori aggressivi come al seno e al polmone – afferma Giordano – posso dire di aver realizzato il mio sogno, quello di creare un'organizzazione che potesse aiutare e finanziare giovani ricercatori. In America, io giovane ricercatore italiano – racconta – ho potuto realizzare i miei progetti lavorativi grazie alla generosità di Mario Sbarro, fondatore della catena Sbarro fast-food, la prima tavola calda italiana in America con oltre 2mila punti vendita. In breve tempo il mio istituto è diventato una public charity che riceve finanziamenti del governo americano. A distanza di 30 anni l'organizzazione è diventata un punto di riferimento che ha finanziato oltre 400 ricercatori e la Shro è tra le 500 istituzioni che applica metodi diagnostici e protocolli terapeutici determinanti". "Abbiamo creato un ponte virtuale con l'Italia, con la creazione della Sbarro Italia che gode del know how americano – sottolinea Arra – Per il momento abbiamo a disposizione 12mila metri quadri a Candiolo, grazie alla Regione Piemonte. Qui abbiamo creato un istituto. Ad ottobre, poi, avremo anche i laboratori nell'università di Palermo. Siamo in trattativa anche per 'portare' la Sbarro a Napoli, dove tutto è nato". Numerosi i brevetti di cui è proprietaria l'organizzazione nel settore dell'oncologia, campo in cui Giordano, ha fatto chiarezza anche sul disastro ambientale della Terra dei fuochi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)