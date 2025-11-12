Atp Finals, il programma della quarta giornata: da Sinner a Shelton, i match di oggi

(Adnkronos) – Quarta giornata di match alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, tornano in campo Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Ecco il programma di giornata, anche per il doppio, e dove vedere i match in tv e streaming.

Ecco il programma di oggi, mercoledì 12 novembre, alle Atp Finals:

a partire dalle 11:30 doppio: Harri Heliovaara / Henry Patten – Joe Salisbury / Neal Skupski

non prima delle 14 singolare: Ben Shelton – Felix Auger-Aliassime

non prima delle 18 Marcelo Arevalo / Mate Pavic – Christian Harrison / Evan King

non prima delle 20:30

Jannik Sinner – Alexander Zverev



I match di oggi alle Atp Finals sono visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibili anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. Sinner-Zverev sarà visibile anche su Rai 2 e su Rai Play.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)