11.6 C
Firenze
mercoledì 12 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Atp Finals, il programma della quarta giornata: da Sinner a Shelton, i match di oggi

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Quarta giornata di match alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, tornano in campo Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Ecco il programma di giornata, anche per il doppio, e dove vedere i match in tv e streaming. 

Ecco il programma di oggi, mercoledì 12 novembre, alle Atp Finals:  

a partire dalle 11:30 doppio: Harri Heliovaara / Henry Patten – Joe Salisbury / Neal Skupski 

non prima delle 14 singolare: Ben Shelton – Felix Auger-Aliassime  

non prima delle 18 Marcelo Arevalo / Mate Pavic – Christian Harrison / Evan King 

non prima delle 20:30
Jannik Sinner – Alexander Zverev
 

I match di oggi alle Atp Finals sono visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibili anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. Sinner-Zverev sarà visibile anche su Rai 2 e su Rai Play. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.6 ° C
13.8 °
10.8 °
83 %
1kmh
75 %
Mer
18 °
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
16 °
Dom
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1439)ultimora (1338)sport (56)demografica (45)attualità (23)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati