Atp Miami, oggi Sinner-Michelsen – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner a Miami. Oggi, martedì 25 marzo, il tennista azzurro sfida lo statunitense Alex Michelsen – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 americano. Sinner, nei turni precedenti del torneo, ha battuto all’esordio il bosniaco Dzumhur e al terzo turno il francese Moutet, mentre Michelsen ha eliminato l’italiano Bellucci, il britannico Norrie e il cileno Tabilo.

In caso di vittoria Sinner, nei quarti di finale, sfiderà il vincente di Atmane-Tiafoe.

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