13.3 C
Firenze
martedì 24 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Atp Miami, oggi Sinner-Michelsen – Diretta

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner a Miami. Oggi, martedì 25 marzo, il tennista azzurro sfida lo statunitense Alex Michelsen – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 americano. Sinner, nei turni precedenti del torneo, ha battuto all’esordio il bosniaco Dzumhur e al terzo turno il francese Moutet, mentre Michelsen ha eliminato l’italiano Bellucci, il britannico Norrie e il cileno Tabilo. 

In caso di vittoria Sinner, nei quarti di finale, sfiderà il vincente di Atmane-Tiafoe. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.3 ° C
14.4 °
12.1 °
39 %
1.5kmh
0 %
Mar
13 °
Mer
17 °
Gio
12 °
Ven
13 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1291)ultimora (1103)sport (92)Eurofocus (54)demografica (42)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati