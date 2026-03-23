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Atp Miami, oggi Sinner-Moutet – Diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, lunedì 23 marzo, il tennista azzurro sfida il francese Corentin Moutet – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver vinto il torneo di Indian Wells, che ha alimentato il sogno di completare il Sunshine Double, e dopo aver battuto facilmente il bosniaco Dzumhur all’esordio a Miami. Moutet nel secondo turno del torneo ha superato il ceco Machac. 

 

In caso di vittoria Sinner sfiderebbe agli ottavi di finale il vincente di Tabilo-Michelsen. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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